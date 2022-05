Britská centrálna banka tiež zvýšila úrokovú sadzbu, teraz je na najvyššej úrovni za 13 rokov

Britská centrálna banka vo štvrtok zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na úroveň jedno percento. Sadzbu tak posunula na najvyššiu úroveň za 13 rokov.

Za situácie, keď prudko rastúce spotrebiteľské ceny zvyšujú životné náklady, sa Bank of England snaží ukázať, že to s brzdením inflácie myslí vážne. Nechce však postupovať tak agresívne, že by to podkopalo dôveru spotrebiteľov.

„Bank of England má pred sebou ťažkú úlohu, keďže inflačné tlaky spôsobené vonkajšími faktormi sú väčšie a väčšie,“ uviedol Dmitri Theodosiu zo spoločnosti Investec. Britská inflácia v marci stúpla na 30-ročné maximum sedem percent. Ekonómovia očakávajú, že neskôr v tomto roku inflácia v Británii vzrastie na deväť percent alebo aj viac.