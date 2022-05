Bitcon môže klesnúť ešte výraznejšie, situácia na trhu kryptomien pripomína prasknutie dot-com bubliny

Hodnota bitcoinu by mohla ďalej klesať a spadnúť na osemtisíc dolárov za kus. Znamenalo by to oslabenie o viac ako 70 percent z pondelkovej úrovne tesne nad hranicou 30-tisíc dolárov za kus.

Ďalší priestor na pokles

V rozhovore pre televíziu CNBC to počas Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose povedal finančný riaditeľ investičnej a poradenskej spoločnosti Guggenheim Scott Minerd.

„Myslím si, že máme ešte ďalší priestor na pokles, najmä vzhľadom na to, že Federálny rezervný systém robí reštriktívnu politiku,“ uviedol Minerd.

Dot-com bublina

Bitcoin začiatkom tohto mesiaca oslabil pod hranicu 30-tisíc dolárov za kus, odvtedy sa mu nedarí udržateľne posilniť nad túto úroveň a pravidelne klesá pod hranicu 30-tisíc dolárov.

Trh kryptomien v priebehu uplynulého mesiaca stratil zhruba 500 miliárd dolárov zo svojej hodnoty.

Minerd prirovnal stav na trhu kryptomien k situácii, keď praskla takzvaná dot-com bublina, čiže sa prepadla hodnota začínajúcich internetových spoločností.

(1 EUR = 1,0659 USD)