Burza na Wall Street obchodovala zmiešane, pozornosť investorov púta pripravovaná správa Fedu

Hlavné indexy na Wall Street skončili utorkové obchodovanie so zmiešanými výsledkami, keď po väčšinu dňa kolísali medzi ziskami a stratami. Pozornosť investorov sa zameriava na správu o stave najväčšej svetovej ekonomiky, ktorú zverejní Federálny rezervný systém (Fed).

Očakáva sa, že americká centrálna banka vyšle v stredu doteraz najjasnejší signál o pripravenosti začať do konca roka s postupným sprísňovaním politiky extrémne nízkych úrokových sadzieb. To by bol prvý krok k ukončeniu mimoriadnych opatrení, ktorými Fed podporoval ekonomiku od nástupu pandémie pred 18 mesiacmi.

Index S&P 500 klesol o 0,1 percenta na 4 354,19 bodu a Dow Jones o 0,1 percenta na 33 919,84 bodu. Technologický index Nasdaq vzrástol o 0,2 percenta na 14 746,40 bodu.