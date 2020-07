Cena zlata je najvyššie od roku 2011

Investičné zlato sa v posledný júnový deň prehuplo cez psychologickú hranicu 1 800 USD za uncu a je najvyššie od roku 2011. „Počas posledných šiestich mesiacov sa zlato v portfóliách investorov zhodnotilo o viac ako 15 %, kým akciové trhy doháňali veľké straty zo začiatku roka,“ uviedol prevádzkový riaditeľ Golden Oak Trust František Burda.

Veľké americké banky zvyšujú očakávané predajné ceny zlata, preto má žltý kov stále veľký potenciál rastu. Goldman Sachs hovorí o cene 2 000 USD za uncu do dvanástich mesiacov, Bank of America tipuje v horizonte menej ako 18 mesiacov cenu až na 3 000 USD za uncu. „Aj to, pochopiteľne, dopyt po drahom kove podporuje,“ skonštatoval hlavný ekonóm Czech Fund Lukáš Kovanda.

Akcie sú predražené

Aktuálne je na trhoch podľa Burdu veľa „nášľapných mín“, hlavne veľké množstvo vytlačených lacných peňazí skončilo v akciách. „Tie sú oveľa viac predražené, pričom budúce zisky firiem tieto ceny reflektujú minimálne. Stále preto odporúčame mať minimálne 10 % majetku v investičnom zlate a rozkladať takto riziko možného tvrdého prepadu akciových trhov z dôvodu druhej vlny pandémie a ďalšieho spomalenia ekonomického rastu,“ dodal Burda.

Vývoj zlata je podľa Kovandu v kontraste s cenou ďalších drahých kovov. Striebro je od začiatku roka v dolároch zhruba na nule, palladium o tri percentá nižšie. Platina stráca dokonca 16 %.

(1 EUR = 1,1198 USD)