Cena zlata mierne klesá, avšak stále je podľa odborníkov vysoko likvidné

Zlato dosahuje prelomové hodnoty, pričom od začiatku roka jeho cena stúpla zhruba o 30 %. V marci, keď nastali značné prepady trhov, začali investori hľadať svoje útočisko v zlate. Toto tvrdenie potvrdila aj generálna riaditeľka Londýnskeho trhu s drahými kovmi (LBMA) Ruth Crowell, podľa ktorej sa zlato ukázalo ako bezpečný prístav v období neistoty a vysokej volatility. A hoci cena zlata v poslednom období mierne klesá, stále je vysoko likvidné.

Rast hodnoty zlata v tomto roku podľa partnera z poradenskej spoločnosti BDO Petra Gundu spôsobil aj výrazný záujem centrálnych bánk o tvorbu a navýšenie zlatých rezerv. Ten sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer zdvojnásobil. „Banky sa prostredníctvom zlatej zábezpeky snažia zmierniť negatívne ekonomické dopady kríz, čomu zodpovedá aj 43-percentný nárast hodnoty zlata počas posledných piatich rokov,“ povedal Gunda.

Stabilita

Podľa spoluzakladateľa aukčného domu Macho & Chlapovič Elizeja Macha je istejšie investovať do drahých kovov. „Zlato je už viac ako 5 000 rokov plus mínus stabilné a nestráca na hodnote. Vďaka svojej vzácnosti si drží stabilnú kúpnu silu a je vnímané ako aktívum do dobrých aj zlých časov,“ povedal Macho.

V septembri cena zlata klesla pod 1 900-dolárovú métu. No prvá vlna nákazy tiež podľa hlavného ekonóma Next Finance Vladimíra Pikoru najprv priniesla prepad cien zlata, aby neskôr prišiel rekordný rast. Deviateho marca bolo zlato na 1 680 dolároch. O desať dní neskôr bol kurz už na 1 470 dolároch a šiesteho augusta na 2 063 dolároch za uncu. „Možno, že prípadný pokles ceny zlata bude len skvelá príležitosť na nákup,“ myslí si Pikora.

Podľa analytikov z Bank of America Merril Lynch by mala cena zlata dosiahnuť do roku 2022 hodnotu 3 000 dolárov za trójsku uncu. Tvrdenie podporil aj Matúš Pošvanc z Nadácie F. A. Hayeka. „Moja predikcia je 2 400 dolárov pre rok 2021. Následne však očakávam výraznú korekciu na cene. To platí za predpokladu, že štáty nezačnú opätovne radikálne zatvárať krajiny pre COVID-19, “ povedal Pošvanc.

Vplyv pandémie

Ako sa bude vyvíjať hodnota tejto komodity s nástupom druhej vlny pandémie je stále otázne. Podľa Pošvanca všetko závisí od miery zavádzaných opatrení politikov. Radikálne opatrenia, ktoré takpovediac likvidujú ekonomiku iba podporia strach investorov, čo v konečnom dôsledku vyvolá zvýšený dopyt po zlate a rast jeho ceny.

Ako povedal prevádzkový riaditeľ Golden Oak Trust František Burda, zlato má svoje miesto vo finančnom portfóliu malých aj veľkých investorov. Aj koronakríza dokazuje, aká dôležitá je diverzifikácia. Slováci môžu zlato postupne nakupovať v malých množstvách, čiže priemerovať nákupnú cenu. Rovnako môžu využiť nervozitu na svetových finančných trhoch a takto zhodnotiť svoje peniaze.