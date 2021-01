Cena zlata v roku 2020 rástla

Obchodovanie na finančných trhoch bolo v roku 2020 turbulentné. A kým akcie padali, zlato si svoju cenu držalo a dokonca rástlo. Na konci roka 2020 sa cena zlata pohybovala nad 1 850 dolárov za jednu uncu. Hlavným ťahúňom rastu ceny zlata bude podľa Františka Burdu zo spoločnosti Golden Oak Trust tlačenie peňazí národnými bankami po celom svete.

Kým v roku 2019 boli akciové trhy napäté najmä pre obchodnú vojnu medzi USA a Čínou, rok 2020 priniesol pandémiu. Pandémia zapríčinila februárový prepad akciových trhov a kontraktov ropy. Na celosvetovú nervozitu zareagovalo aj zlato, ktoré vo februári začalo stúpať. Prerazilo hranicu 1 600 dolárov za jednu uncu a rástlo ďalej, až kým sa 6. augusta 2020 dostalo na rekordnú cenu 2 067,15 USD.

V lete s pandémiou hnalo cenu zlata hore aj tlačenie peňazí. Amerika vytlačila viac ako tri bilióny dolárov, Európa vytvorila záchranný fond v hodnote 2,36 bilióna eur. Následne sa situácia vo svete na chvíľu upokojila a zlato pomaly ustupovalo zo svojich maxím. Tridsiateho novembra v poobednej aukcii v Londýne ukončilo obchodovanie na 1 762,55 USD. „Od tejto ceny sa odrazilo a v súčasnosti je zlato znova na rastúcej vlne,“ komentuje Burda.

Pravidelnosť v menších sumách

Zároveň dodáva, že do zlata sa oplatí investovať aj keď jeho cena rastie, pravidelne a po menších sumách. „Na zlato si v súčasnosti sporia aj malí investori, resp. bežní klienti a ľudia, ktorí chcú ochrániť svoje peniaze proti inflácii a proti ďalšej finančnej kríze. Pre nich nie je dôležité správne načasovanie, ale priebežné nakupovanie investičného zlata, pri ktorom využívajú priemerovanie ceny,“ hovorí Burda.

Na Slovensku pôsobí viacero spoločností, cez ktoré možno investovať do tehličiek alebo o niečo dostupnejších zlatých mincí. Transparentná spoločnosť má k nahliadnutiu vzor zmluvy, zverejnené všeobecné obchodné podmienky aj cenotvorbu konverzie peňazí do gramov zlata. „Okrem toho sa treba opýtať aj na výkupnú cenu zlata, ktoré vám spoločnosť dodá. V živote totiž môže nastať situácia, pri ktorej budete musieť časť zlata odpredať, aby ste sa dostali k peniazom. Dôležité je aj to, aby mala spoločnosť vo všeobecných obchodných podmienkach uvedené, dokedy vám peniaze z výkupu vyplatí,“ dodáva Burda.

(1 EUR = 1,2271 USD)