Ceny nehnuteľností rekordne rastú, je potrebné dať si pozor na výšku poistenia

Ceny nehnuteľností v súčasnej dobe rekordne rastú a v tejto súvislosti je podľa odborníkov potrebné myslieť aj na otázku poistnej ochrany bývania. Ako skonštatoval finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik, poisťovne odhadujú, že približne 60 % nehnuteľností na Slovensku je nepoistených, zvyšných zhruba 40 % nehnuteľností je do značnej miery podpoistených.

Poistenie nemusí zabezpečiť dostatočnú sumu

Poistenie by malo podľa investičného analytika Swiss Life Select Pavla Škriniara zabezpečovať financie potrebné na uvedenie veci do pôvodného stavu.

Pri raste cien stavebných materiálov tak poistenia staré už len pár rokov nemusia podľa Škriniara postačovať na dostatočné krytie. „Sú síce lacnejšie, ale v prípade udalosti, na ktorú človek potrebuje finančné zabezpečenie, neposkytnú dostatočnú sumu prostriedkov. Nehovoriac o zmluvách starých viac ako desať rokov a s ešte pôvodným nastavením,“ povedal pre agentúru SITA Škriniar.

Prehodnotenie pri zásadných životných udalostiach

Búlik odhaduje, že len menej ako pätina nehnuteľností je na Slovensku dostatočne poistne chránených, čiže majú zmluvu s nastavenou indexáciou alebo pravidelne zvyšujú poistnú sumu. Minulý rok ceny nehnuteľností rekordne rástli o priemerných vyše 18 %. Rok predtým narástli ceny ročne o 12 %. „To znamená, že majitelia domov aj bytov by mali za posledné dva roky navýšiť poistnú zmluvu takmer o tretinu,“ povedal Búlik.

Zmluvy je dobré podľa Škriniara prehodnotiť vždy pri zásadných životných udalostiach, určite pri komplexných rekonštrukciách a, ako ukazuje prax, aj pri nezvyčajne vysokom rastie cien nehnuteľností. „Čiastočne by potrebu servisu zmlúv vedela nahradiť indexácia, to znamená pravidelné zvyšovanie poistnej sumy, a teda aj výšky ceny poistenia,“ poznamenal Škriniar. Indexácia je podľa Búlika určite lepšia než žiadna úprava poistnej sumy, ale v časoch silného zdražovania nehnuteľností podľa neho nestačí. „Jasne to vidieť na minuloročnom 18-percentnom raste voči inflácii, ktorá za celý rok dosiahla priemerne 3,2 %,“ dodal Búlik.