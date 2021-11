Ceny pohonných látok by sa nemali výraznejšie meniť, predpokladá analytička

Slovenskí vodiči v ostatných týždňoch čelili výraznému rastu cien benzínu a pri tankovaní museli z týždňa na týždeň siahať hlbšie do vrecka. V nasledujúcich dňoch by sa situácia na slovenských čerpacích staniciach mala upokojiť.

„Očakávame, že v nadchádzajúcich týždňoch bude mať dopad na ropný trh hlavne to, či USA a Čína pristúpia k uvoľneniu svojich rezerv a to, aké bude rozhodnutie OPEC o ďalšej produkcii. Na základe aktuálneho vývoja na ropnom trhu očakávame, že ceny na našich pumpách by sa budúci týždeň výraznejšie meniť nemali,“ povedala pre agentúru SITA analytička 365.bank Jana Glasová.

V 45. tohtoročnom týždni sa ceny 95 aj 98-oktánového benzínu v podstate nezmenili. Prvý menovaný dosiahol priemernú cenu 1,500 eur za liter a ceny 98-oktánového benzínu úroveň 1,693 eur za liter. Ceny nafty zostali tiež v podstate nezmenené na priemernej úrovni 1,395 eur za liter.

Zdražovanie na pumpách

Zdražovanie pohonných látok na našich pumpách je od začiatku tohto roka citeľné. Benzín 95 je drahší ako vlani o zhruba 29 % a benzín 98 o 25 %. Najvýraznejší medziročný rast zaznamenáva nafta, ktorá je až o 41 % drahšia ako vlani.