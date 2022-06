Chorvátsko môže od 1. januára prejsť na euro, splnilo podmienky

Európska komisia (EK) v správe o konvergencii za rok 2022 uviedla, že Chorvátsko je pripravené prijať od prvého januára budúceho roka spoločnú európsku menu.

Podľa správy, ktorú komisia zverejnila v stredu, krajina splnila konvergenčné kritéria a jej legislatíva je úplne kompatibilná s požiadavkami predpisov Európskeho systému centrálnych bánk.

„Chorvátsko dnes urobilo významný krok vpred pri prijatí eura, našej spoločnej meny,“ uviedla šéfka EK Ursula von der Leyenová. „Za necelé desaťročie od vstupu do EÚ je teraz Chorvátsko pripravené vstúpiť 1. januára do eurozóny. To ekonomiku Chorvátska posilní, prinesie prospech jeho občanom, firmám a celej spoločnosti,“ dodala predsedníčka EK.

„Dnešok je historickým míľnikom na európskej ceste Chorvátska odzrkadľujúcim odhodlanú snahu chorvátskych úradov, ktorú prejavili pri splnení kritérií pre vstup do eurozóny,“ povedal eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni.