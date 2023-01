Chystáte sa na zimnú dovolenku do hôr? Nezabudnite na poistenie, môže vám ušetriť nemálo peňazí

Zimné dovolenky bývajú niekedy spojené aj s úrazom. Mali by sme preto myslieť na poistenie na hory počas aktívnej turistickej, či lyžiarskej dovolenky.

„Cestovné poistenie na zimné dovolenky určite význam má. Nemá zmysel kvôli pár eurám poistného riskovať niekoľko desaťtisícovú škodu,“ hovorí odborný garant pre neživotné poistenie spoločnosti Universal maklérsky dom Pavol Michalec.

Ľudia na poistenie zabúdajú

Hoci ostražitosť na svahu a zodpovedné konanie je určite základ, práve kvalitné poistenie do hôr dokáže finančne zvládnuť následky nepredvídaných poistných udalostí.

„Hoci povedomie rastie, stále ľudia na potrebu poistenia zabúdajú a až keď zistia, že to potrebujú, snažia si ho dojednať cez sms až priamo z miesta, kde to potrebujú. No to už väčšinou býva neskoro,“ upozorňuje Michalec.

Taktiež nie je dobré podľa neho spoliehať sa v zahraničí na Európsky preukaz poistenca. Ten kryje len bežnú zdravotnú starostlivosť v danom štáte. Takže v mnohých prípadoch si musia klienti doplácať tak ako domáci.

Dôležitou súčasťou cestovného poistenia je aj poistenie zodpovednosti za škody. „Bez potvrdenia o takomto poistení vás napríklad v Taliansku vôbec na zjazdovku nepustia,“ uzatvára Michalec.

Záchrana v horách je drahá

Pokiaľ sa niekto chystá na lyžovačku na Slovensku, stačí mu podľa vyjadrení poisťovne Uniqa riadne zdravotné poistenie. To kryje náklady na ošetrenie všetkých úrazov, ktoré sa stanú na zjazdovke. Väčšinu udalostí, ktoré môžu lyžiara, resp. iného dovolenkára stretnúť počas pobytu na Slovensku, kryje tuzemské cestovné poistenie.

„Aj zdanlivo nenáročná túra sa môže skončiť záchrannou akciou, stačí, ak zablúdite, uviaznete v ťažkom teréne alebo sa zraníte,“ pripomína manažérka poistenia osôb Uniqa Eva Trajboldová.

Poistenie do hôr kryje náklady Horskej záchrannej služby v súvislosti so záchranou v horskom teréne. Za zásah sa platí priemerne okolo 350 eur. Ak je potrebné pátranie a vyslobodzovanie a nasadenie vrtuľníkom, cena sa môže vyšplhať až do niekoľko tisíc eur.

Ak ste týmto typom poistenia poistený, náklady do limitu plnenia za klienta uhradí poisťovňa. Tuzemské cestovné poistenie okrem toho hradí napríklad aj odškodnenie pri trvalých následkoch v prípade úrazu.