Čo by znamenalo odpojenie Ruska z platobného systému SWIFT? Dotklo by sa to aj Slovenska

Jednou z možných sankcií proti Rusku je jeho vypnutie z medzinárodného platobného systému SWIFT, ktorý sa používa na presun peňazí po celom svete.

Predstavitelia EÚ sa zatiaľ nateraz nedohodli na vylúčení Ruskej federácie z tohto systému. Vypnutie by znamenalo, že akýkoľvek platobný styk medzi Ruskom a zvyškom sveta by sa zastavil. Dotklo by sa to aj Slovenska.

„V praxi by to znamenalo, že napríklad slovenskí obchodníci nebudú vedieť Rusku uhrádzať platby za dodávky tovarov a služieb, vrátane platieb za plyn a ropu. A rovnako Rusko nebude môcť cez tento systém vysielať platby do sveta za svoje záväzky voči iným subjektom a krajinám. To isté analogicky platí aj v prípade peňažných tokov medzi fyzickými osobami,“ vysvetlila pre agentúru SITA PR manažérka 365.bank Linda Valko Gáliková.