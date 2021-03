ČSOB dosiahla medziročne menší zisk, ale na dividendách aj tak vyplatí viac ako 30 miliónov eur

ČSOB z minuloročného zisku, ktorý bol vo výške 50,81 milióna eur, plánuje dať na výplatu dividend zhruba 60-percentný podiel. V peňažnom vyjadrení by tak malo ísť o sumu 30,81 milióna eur. Dividenda na akciu by mala predstavovať sumu 3 468 eur. Vyplýva to z návrhu na rozdelenie zisku.

Čistý zisk banky v medziročnom porovnaní poklesol o 27,6 percenta. Konsolidovaný zisk celej skupiny ČSOB sa vlani medziročne znížil o 35,8 percenta na 45,39 milióna eur. Spoločnosť síce zaznamenala rast úverov aj vkladov, no pod pokles zisku sa podpísala nevyhnutná tvorba opravných položiek, ktoré sa v medziročnom porovnaní zvýšili štvornásobne. Opravné položky však podľa vyjadrení spoločnosti neznamenajú a ani nesignalizujú v súčasnosti zhoršenú kvalitu portfólia.

ČSOB do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou s vlastným predstavenstvom. ČSOB patrí do skupiny KBC, pričom belgická skupina vlastní v slovenskej banke 100-percentný podiel na hlasovacích právach.