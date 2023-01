Daňový bonus na dieťa sa na dva roky zvýšil, od roku 2025 opäť klesne o 40 eur

Od začiatku tohto roka sa daňový bonus na dieťa vo veku do 18 rokov zvýšil na 140 eur mesačne. Na dieťa nad 18 rokov daňový bonus stúpol na 50 eur mesačne. Do konca minulého roka pritom daňová úľava na dieťa do 15 rokov dosahovala 70 eur a na dieťa nad 15 rokov 40 eur.

Zvýšenie daňového bonusu

Daňový bonus na dieťa vo výške 140 eur pritom bude platiť len na roky 2023 a 2024, od roku 2025 klesne na 100 eur. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára tohto roka.

Zvýšenie daňového bonusu na dieťa pocítia rodičia, ktorí sú zamestnancami, prvýkrát vo februári. Samostatne zárobkovým osobám zvýšenie daňového bonusu na dieťa pomôže až v budúcom roku, keďže si vyšší daňový bonus na dieťa uplatnia až pri podaní daňového priznania za tento rok.

Dočasné zvýšenie daňového bonusu o 40 eur súvisí so zrušením krúžkovného, ktoré malo byť v sume 60 eur mesačne. Z tejto čiastky pôjde 40 eur na zvýšenie daňového bonusu a o zvyšných 20 eur sa zvýšil prídavok na dieťa.

Príjem oboch rodičov

Pri uplatňovaní daňového bonusu na nezaopatrené deti je možné zohľadniť príjem oboch rodičov. Rodič, ktorý si vzhľadom na výšku svojho čiastkového základu dane nemohol počas roka uplatniť plnú sumu daňového bonusu, tak môže urobiť pri podaní daňového priznania, v ktorom uvedie aj čiastkový základ dane druhého rodiča.

„Týmto spôsobom si môže daňovník po skončení zdaňovacieho obdobia podaním daňového priznania uplatniť vyššiu sumu daňového bonusu na dieťa v porovnaní so sumou daňového bonusu, na akú by mal nárok, ak by pri jej výpočte vychádzal z percentuálneho limitu čiastkového základu dane len jednej posudzovanej osoby,“ uviedlo ministerstvo financií.

Nárok na plnú sumu

Rodič si tak môže dodatočne uplatniť nárok na zvyšnú sumu daňového bonusu na deti v prípade, ak sčítaním čiastkových základov dane oboch rodičov bude mať rodina nárok na plnú sumu daňového bonusu na deti.

Na maximálne sumy daňového bonusu pritom nebudú mať nárok všetci pracujúci. Suma daňového bonusu na deti sa totiž podľa nových pravidiel obmedzuje podľa výšky čiastkového základu dane rodiča. Pri zamestnancovi ide o jeho hrubú mzdu zníženú o sociálne a zdravotné odvody, ktoré platí zamestnanec.

V prípade samostatne zárobkovo činnej osoby ide o čistý príjem, teda o príjem znížený o výdavky súvisiace s podnikaním, ako aj o sociálne a zdravotné odvody. Ak má rodič jedno nezaopatrené dieťa, daňový bonus pre rodiča môže byť najviac 20 percent z jeho čiastkového základu dane.

Pri dvoch deťoch pôjde o najviac o 27 percent, pri troch deťoch maximálne 34 percent, pri štyroch deťoch 41 percent, pri piatich deťoch 48 percent a pri šiestich deťoch maximálne 55 percent z čiastkového základu dane.