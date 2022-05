Daňový bonus, prídavky a daň pre Slovnaft parlament prerokuje v zrýchlenom režime

O zvýšení prídavku a daňového bonusu na nezaopatrené deti bude parlament rokovať zrýchlene. Národná rada SR vo štvrtok schválila návrh vlády, aby sa poslanci návrhom zákona o financovaní voľného času dieťaťa zaoberali v skrátenom legislatívnom konaní.

Súčasťou tohto návrhu je aj spomínané zvýšenie finančnej podpory pre rodiny. Za návrh na skrátené konanie hlasovalo 83 poslancov, 33 poslancov sa hlasovania zdržalo a 18 poslancov bolo proti.

Každý mesiac by dieťa vo veku päť až 18 rokov mohlo získať príspevok na voľnočasové aktivity vo výške 50 eur. Dostať by ich malo na konto, ktoré zriadi Finančné riaditeľstvo SR na účely nakladania s príspevkom a evidencie zostatku na konte dieťaťa a disponibilného zostatku. Vyplýva to z návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa, o ktorom 83 poslancov zo 134 prítomných tiež rozhodlo, že ho parlament prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Národná rada SR bude v skrátenom legislatívnom konaní rozhodovať aj o mimoriadnej dani pre spoločnosť Slovnaft. Vo štvrtok o tom rozhodli poslanci. Za návrh na skrátené konanie hlasovalo 77 poslancov, 29 poslancov sa hlasovania zdržalo a 27 zákonodarcov bolo proti.