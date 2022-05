Daňový bonus stúpne, ale na maximálne sumy nebudú mať nárok všetci pracujúci

Daňový bonus na nezaopatrené deti stúpne. Na deti vo veku do šiestich rokov v súčasnosti daňový bonus dosahuje 47,14 eura, na deti vo veku od 6 do 15 rokov je to 43,60 eura a na deti nad 15 rokov 23,57 eura. Od júla suma daňového bonusu na dieťa do 15 rokov vzrastie na 70 eur a od začiatku budúceho roka na 100 eur.

Na nezaopatrené dieťa vo veku nad 15 rokov sa daňový bonus od júla tohto roka zvýši na 40 eur a od začiatku budúceho roka na 50 eur. Aj pri daňovom bonuse sa ruší jeho automatické zvyšovanie podľa rastu životného minima.

Na maximálne sumy daňového bonusu však nebudú mať nárok všetci pracujúci. Suma daňového bonusu na deti sa totiž podľa nových pravidiel obmedzí podľa výšky čiastkového základu dane rodiča. Pri zamestnancovi ide o jeho hrubú mzdu zníženú o sociálne a zdravotné odvody, ktoré platí zamestnanec.

Ak má rodič jedno nezaopatrené dieťa, daňový bonus pre rodiča môže byť najviac 20 percent z jeho čiastkového základu dane. Pri dvoch deťoch pôjde o naviac o 27 percent, pri troch deťoch maximálne 34 percent, pri štyroch deťoch 41 percent, pri piatich deťoch 48 percent a pri šiestich deťoch maximálne 55 percent z čiastkového základu dane.

Ak rodič ako zamestnanec zarába v hrubom 650 eur, po odpočítaní sociálnych a zdravotných odvodov jeho čiastkový základ dane dosahuje 562,90 eura. Pri štyroch nezaopatrených deťoch vo veku do 15 rokov bude daňový bonus tvoriť najviac 41 percent zo sumy 562,90 eura, teda 230,79 eura. Tento rodič tak od júla tohto roka nebude mať nárok na daňový bonus na štyri deti v sume 280 eur a takisto od začiatku budúceho roka nebude mať nárok na daňový bonus v sume 400 eur.