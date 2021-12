Dávate svojim deťom vreckové? Podľa odborníkov ide o ideálny zdroj ich vlastných peňazí

Ak aj deti majú nejaké vlastné peniaze, najčastejšie ich dostávajú ako dar od blízkych pri príležitosti sviatkov. Vreckové nie vždy dostávajú.

Avšak ako uviedla PR manažérka 365.bank Linda Valko Gáliková, zdrojom vlastných peňazí detí by malo byť vreckové. Vďaka tomu sa môžu deti naučiť lepšie hospodáriť so svojimi financiami.

Dôležitá je pravidelnosť vreckového

Vreckové je akousi formou „výplaty“. „Pohybovať sa môže aj v malých sumách, pričom dôležitá je jeho pravidelnosť, aby dieťa získalo určité návyky už v základoch. Podľa toho si vie následne samo hradiť niektoré typy výdavkov, ale aj pravidelne sporiť,“ uvádza Gáliková.

Dieťa si vytvorí aj sporiace návyky

Aj podľa firmy FinGO.sk je vreckové akýmsi úvodným krokom pri budovaní finančnej gramotnosti u detí. Zoltán Čikes zo spoločnosti FinGO.sk odporúča dávať prvé peniaze deťom približne od 6 rokov. Vtedy už vedia počítať a zároveň začínajú rozumieť hodnote peňazí.

„Ak svoje vreckové dieťa neminie, môže si peniaze odkladať. Vytvorí si tak prvé sporiace návyky, ktoré mu neskôr pomôžu pri vytváraní finančnej rezervy,” radí Čikes.

Práca s elektronickými peniazmi

Dôležitá je pritom podľa Gálikovej aj forma vreckového, ktorá sa v čase postupne mení. V prospech elektronických peňazí hovorí nielen trend digitalizácie, ale aj aktuálna pandemická doba.

Podľa 365.bank je preto viac ako potrebné učiť deti vo veku od 8 rokov narábať s elektronickými peniazmi. Práve využívanie bankových produktov, ako sú platobná karta či elektronické bankové služby, totiž podľa Gálikovej zvyšujú finančnú gramotnosť detí.

Bežný účet dieťaťu zakladajte až neskôr

Bankový účet a platobná karta však majú podľa Čikesa jednu zásadnú nevýhodu.

„Je to iný vzťah k peniazom a emócia z ich míňania. Pokiaľ vidím ako mi v prasiatku pribúdajú mince a bankovky, je to veľmi motivačné a emócia, keď mi zmiznú tieto nasporené peniaze je omnoho silnejšia. Na bežnom účte sú to “iba” čísla,” myslí si Čikes.

Preto odporúča prvých niekoľko rokov využiť sporenie doma do sporiteľničky a bežný účet s kartou dieťaťu založiť až neskôr.