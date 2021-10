Deficit verejných financií má dosiahnuť necelých päť percent, ministerstvo počíta aj s rezervou

Slovensko má v budúcom roku hospodáriť s deficitom verejných financií na úrovni 4,94 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií SR na stránke Hospodárskej a sociálnej rady SR.

V ďalšom roku návrh rozpočtu predpokladá pokles deficitu hospodárenia verejnej správy pod tri percentá HDP. V roku 2023 by sa tak mali slovenské verejné financie dostať už mimo korektívnej časti Paktu stability a rastu, pri deficite na úrovni približne 2,7 percenta HDP.

Výdavky prevyšujú príjmy

Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy by v budúcom roku mali byť na úrovni 44,2 miliardy eur a výdavky by mali tvoriť 49,4 miliardy eur. Deficit by tak mal byť v sume 5,2 miliardy eur.

Hrubý dlh Slovenska by mal kulminovať v rokoch 2021 a 2022 na úrovni 61,5 percenta HDP a do roku 2024 klesnúť pod 59 percent HDP.

„Vzhľadom na prognózovanú úroveň dlhu nad všetkými sankčnými pásmami ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti vyžaduje aktuálne platná legislatíva na rok 2024 už dosiahnutie nominálne vyrovnaného rozpočtu, čo by si pri súčasných podmienkach fiškálneho rámca vyžadovalo prijatie konsolidačných opatrení na úrovni takmer štyroch miliárd eur,“ uviedol rezort financií.

Rezerva na negatívne vplyvy pandémie

V kapitole Všeobecná pokladničná správa rezort financií na budúci rok rozpočtuje rezervu na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID–19 v sume 717 miliónov eur.

Ide o rezervu „v súvislosti s pretrvávajúcimi nepriaznivými vplyvmi tejto pandémie v nadväznosti na aktuálny nástup a predpokladané trvanie jej tretej vlny“. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách musí vláda návrh rozpočtu predložiť parlamentu do 15. októbra.