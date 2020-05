Deti sa môžu stať vplyvom korona karantény samostatnejšími, empatickejšími a budú sa tešiť do školy

V dôsledku pandémie koronavírusu sú ešte stále zavreté školy aj škôlky, deti sa učia z domu a chýba im osobný kontakt so spolužiakmi či s učiteľmi. V tejto situácii je dôležité s nimi komunikovať, pričom odniesť si môžu aj niečo pozitívne. Väčšiu samostatnosť i empatiu voči druhým, vnímanie pridanej hodnoty učiteľov, ale aj lepšiu zručnosť pri používaní online technológií na vzdelávanie. 365.bank prináša brožúru, ktorá bude nápomocná rodičom pri doterajšej komunikácii a pomôže im lepšie pochopiť koronavírus. Zároveň dopĺňa ajpohľad poradenskej psychologičky na možné pozitíva karantény.

Komunikácia s deťmi je veľmi dôležitá, mnohí rodičia sa s novou situáciou dobre popasovali a vysvetlili im to najpodstatnejšie. „Deti sa veľa pýtajú, často aj na to isté, a rodičom už môže dôjsť inšpirácia. Vhodnou formou, ako možno zodpovedať zvedavé otázky najmenších, sú rozprávky, príbehy, prípadne divadielko s hračkami. Tieto metódy sú im blízke a ľahšie im pripomenú, čo sa v týchto dňoch deje,“ vysvetľuje psychologička Júlia Luptáková. Podľa jej slov je pritom v týchto časoch dôležité aj to, aby rodičia mysleli na svoju osobnú psychohygienu.

Veľmi šikovnou pomôckou k tomu, čo už svojim deťom rodičia povedali, môže byť aj brožúrka, ktorá rozpráva príbeh koronavírusu detským jazykom a ilustruje, ako sa dostal z ďalekej Číny až na Slovensko. Ako sa preniesol zo zvieraťa na človeka a čo všetko musia teraz ľudia spraviť, aby zabránili jeho ďalšiemu šíreniu. Edukatívny príbeh koronavírusu podaný detskou formou si rodičia môžu stiahnuť v elektronickej forme na stránke www.viruschodprec.sk. Autorom e-knihy “ Choď preč, Covid 19! “ je redakčný tím pre predškolskú ilustráciu vydavateľstva CCPPG, ilustrátorom Nie Hui a slovenskú edíciu vydala Agentúra SIGNUM.

Na rozdiel od škôlkarov, deti v staršom veku si uvedomujú a prežívajú situáciu súvisiacu s pandémiou o čosi intenzívnejšie. Nechodia do školy ani na školské výlety a už vyše mesiaca sa musia učiť so svojimi rodičmi z domu.

„Počas karantény môžu rodičia deťom pripomínať, aké dôležité sú priateľstvá a medziľudské vzťahy, ktoré im teraz chýbajú. Keďže sa aktívne podieľajú aj na ich výučbe, je to výborná príležitosť, ako vyzdvihnúť dôležitosť rôznych povolaní – učiteľov, doktorov, vedcov, ale aj sociálnych skupín a spoločenstiev –cirkví, seniorov, chorých ľudí a pod. Rozvíjajú tým u nich empatiu voči ostatným, všeobecný rozhľad a informovanosť,“ hovorí J. Luptáková.

Deti sa v aktuálnej situácii môžu naučiť väčšej samostatnosti, pretože niektoré informácie si musia dohľadať aj sami. Rodičia im totiž nemusia vedieť pomôcť úplne so všetkým. Výhoda je, že keď si vytvoria tento návyk, budú ho uplatňovať aj neskôr v škole. V domácom prostredí prebieha vzdelávanie úplne inak, a keď sa deti vrátia do starých koľají, budú si viac vážiť informácie, ktoré k nim prúdia, ale aj prácu učiteľov a samotné vzdelávanie. Dokonca sa môžu začať tešiť z chodenia do školy a ich správanie sa na vyučovacích hodinách zlepší.

Nielen výučba, ale aj kontakt s blízkymi na diaľku môže deťom počas týchto dní ukázať nové a hlavne užitočnejšie spôsoby využitia technológií. Už to totiž nebude iba prvoplánová zábava alebo hry, ktoré je vhodné minimalizovať, ale online interakcia s okolím, ktorá je alternatívou práve počas sociálneho dištancu.

Osobitou skupinou detí, ktorým treba venovať pozornosť, sú aj tínedžeri. Tí majú prístup k viacerým zdrojom informácií, hlavne prostredníctvom internetu a sociálnych sietí. Sledujú rôznych influencerov a komunikujú na diaľku so svojimi rovesníkmi, s ktorými si informácie potom vymieňajú.

„Dôležité je podporovať kritické myslenie a vzdelávať ich o tom, že nie všetky informácie, s ktorými sa stretnú, sú aj pravdivé. Koronavírus je len jeden z príkladov, na ktorom môžu vidieť, aké dôležité je sledovať odborníkov a relevantné médiá.Práve v súvislosti s koronou totiž zarezonovali aj viaceré hoaxy. Budovať povedomie má veľký význam už u mladých ľudí a práve aktuálna situácia môže byť akýmsi aktualizačným momentom,“dopĺňa Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365 banky, ktorá sa ako inštitúcia dlhodobo angažuje proti šíreniu dezinformácií, hoaxov a konšpirácií.

Jedným zo spôsobov, ako si môžu aj mladí ľudia overiť dôveryhodnosť zdrojov, je webová stránka konspiratori.sk. Tá vytvára a pravidelne aktualizuje zoznam najznámejších dezinformačných webov, ktorým je potrebné sa vyhnúť. Rodičia by mali dohliadnuť aj na to, aké známe osobnosti ich dieťa sleduje na sociálnych sieťach a či neinklinujú k šíreniu konšpiračných teórií alebo dezinformácií. Tínedžeri ich totiž vnímajú ako autority, akceptujú ich a osvojujú si ich názory. V prípade sporného obsahu je najlepšie takéto profily prestať sledovať.