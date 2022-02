Dôchodky na Slovensku sa možno od mája mimoriadne zvýšia, návrh zákona počíta s rozmrazením minimálnych penzií (video)

Nezaradení poslanci Národnej rady SR zoskupení okolo Petra Pellegriniho (Hlas-SD) predkladajú do parlamentu legislatívny návrh na mimoriadnu valorizáciu dôchodkov o 3,3 percenta od mája tohto roka.

Rozmrazenie minimálnych dôchodkov

Na stredajšej tlačovej besede to uviedol podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš. Upozornil na to, že dôchodcovská inflácia za druhý polrok minulého roka dosiahla 4,6 percenta. Keďže penzie sa od 1. januára tohto roka zvýšili o 1,3 percenta, podľa návrhu opozičnej strany by mali od mája stúpnuť o zvyšných 3,3 percenta.

Strana Hlas-SD tiež v návrhu novely zákona o sociálnom poistení počíta s „rozmrazením“ minimálnych dôchodkov. Minimálne penzie by totiž mali podľa ich návrhu vzrásť od mája tohto roka o 4,6 percenta. Ak by parlament tieto návrhy schválil, podľa Tomáša by si to vyžiadalo 150 až 160-miliónov eur.

Mimoriadne navyšovanie penzií

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) požiadala vládu, aby od apríla tohto roka pristúpila k mimoriadnej valorizácii dôchodkov o 3 percentá. Upozorňuje na vysoký rast cien tovarov a služieb, ktorý v januári tohto roka podľa Štatistického úradu SR dosiahol medziročne 8,4 percenta.

Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina) reagoval na požiadavku JDS tak, že predstaviteľku JDS Valériu Pokornú pozval na osobné stretnutie, ktoré sa malo uskutočniť v pondelok (21. februára).

Krajniak však v pondelok doobeda oznámil, že bol pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19. „Ospravedlňujem sa všetkým, s ktorými som sa mal tento týždeň stretnúť, ale musím zrušiť svoj plánovaný program,“ napísal na sociálnej sieti.

Extrémne zdražovanie

Dôchodky na Slovensku by sa mohli od začiatku budúceho roka zvýšiť o viac ako 8 percent. Na sociálnej sieti na to upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Rast penzií je totiž naviazaný na tzv. dôchodcovskú infláciu, ktorá by mala za prvý polrok tohto roka dosiahnuť rekordnú úroveň. Aktuálny rekordný rast cien sa tak prejaví v raste dôchodkov až v budúcom roku.

„Návrhy, ktoré volajú po zvyšovaní dôchodkov v tomto roku vo forme extra valorizácie bez toho, aby brali do úvahy valorizáciu dôchodkov v ďalších rokoch, fakticky žiadajú vykompenzovať infláciu v dôchodkoch dva razy,“ tvrdí rozpočtová rada.

Od začiatku tohto roka sa dôchodky zvýšili o 1,3 percenta. Išlo o medziročný nárast cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok minulého roka.