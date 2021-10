Dôchodky sa v roku 2022 zvýšia o 1,3 percenta, výraznejšie sa zvýšia až v tých nasledujúcich

Dôchodky by sa mali v rokoch 2023 a 2024 zvýšiť výraznejšie ako v budúcom roku. Kým od roku 2022 by mali penzie stúpnuť o 1,3 percenta, v roku 2023 by mohli ísť dôchodky nahor o 4,9 percenta a v roku 2024 o 3,1 percenta.

Rozpočet Sociálnej poisťovne

Vyplýva to z návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2022 a rozpočtového výhľadu na roky 2023 a 2024, ktorý schválila vláda.

Zvýšenie dôchodkov o 1,3 percenta by si malo v budúcom roku vyžiadať 109,5 milióna eur. V roku 2023 by výdavky na valorizáciu dôchodkov mali dosiahnuť 425,8 milióna eur a v roku 2024 takmer 287,5 milióna eur.

Dôchodcovská inflácia

Mechanizmus, podľa ktorého sa zvyšujú dôchodky, sa od začiatku budúceho roka zmení. Penzie sa totiž už nebudú zvyšovať o pevnú sumu, zodpovedajúcu dvom percentám z priemernej výšky dôchodku, ale o tzv. dôchodcovskú infláciu

. Ide o medziročný nárast cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok tohto roka. Podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahla dôchodcovská inflácia 1,3 percenta, a preto aj dôchodky sa od začiatku budúceho roka zvýšia o 1,3 percenta.

Od začiatku tohto roka starobné dôchodky stúpli najmenej o 9,40 eura a predčasné starobné dôchodky minimálne o 9,10 eura. Starobné penzie vyššie ako 361,50 eura a predčasné starobné dôchodky nad 350 eur však vzrástli percentuálne, a to o 2,6 percenta.