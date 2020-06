Dohodu o poskytovaní štátom garantovaných úverov podpísala prvá banka

Dohodu o poskytovaní úverov z veľkej štátom garantovanej schémy podpísala prvá banka, ktorou je VÚB banka. Svoju participáciu na tomto úverovom programe spečatila piatkovou dohodou s Eximbankou SR, ktorá je na strane štátu spolu so Slovak Investment Holdingom jedným zo sprostredkovateľov veľkej garančnej schémy. Klientom z radov podnikateľov tak na základe dohody bude môcť VÚB banka poskytovať úvery od 2 do 20 miliónov eur s maximálnou úrokovou sadzbou 1,9 % p.a. so zárukami od Eximbanky SR až do 80 % hodnoty úveru. Informovalo o tom Ministerstvo financií SR.

V rámci tohto programu finančnej pomoci bude Eximbanka SR poskytovať záruky v prospech bánk za účelom poskytovania zvýhodnených úverov podnikom. Napomôže tak podnikom preklenúť nepriaznivé obdobie spôsobené pandémiou COVID-19 za účelom udržania zamestnanosti, podpory finančnej kondície, likvidity a peňažných tokov podnikov. Úvery s antikorona zárukou sú určené slovenským podnikom, ktoré majú záujem v bankách čerpať úver vo výške od 2 miliónov eur do 20 miliónov eur a budú poskytované so splatnosťou 2 až 6 rokov. Na úver sa vzťahuje poplatok za záruku vo výške závislej od splatnosti úveru, ktorý bude podniku odpustený ak udrží zamestnanosť. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na financovanie svojich prevádzkových, ako aj investičných potrieb.

Na rade sú banky a firmy

„Veľká garančná schéma dnešným dňom reálne vchádza do ekonomickej praxe. Som veľmi rád, že sme tento projekt dotiahli do konca. Teraz je len na bankách a firmách, aby štátom zaručené úvery pracovali v prospech Slovenska,“ uviedol minister financií Eduard Heger s tým, že verí, že sa do tohto programu zapoja aj ďalšie banky.

Veľká garančná schéma je pritom podľa rezortu financií model, ktorý sa na Slovensku uplatňuje prvýkrát. Podľa štátneho tajomníka ministerstva financií Marcela Klimeka bude úvery garantovať štát vo výške 80 % až 90 %. Zvyšok rizík so sebou ponesú komerčné banky, na ktorých zostane aj posudzovanie rizikového profilu jednotlivých klientov. Veľká garančná schéma by mala pritom mať mesačnú kapacitu 500 miliónov eur. V rámci nej sa budú môcť prostredníctvom jednotlivých bánk financovať malé aj veľké spoločnosti. Garančná schéma je súčasťou opatrení na zmierňovanie dopadov pandémie nového koronavírusu.