Dolár v úvode utorkového obchodovania klesol voči jenu aj euru. Investori dúfajú, že možné víťazstvo Joea Bidena v amerických prezidentských voľbách by mohlo viesť k ďalším ekonomickým stimulom. To by si však vyžadovalo podporu zo strany Senátu, ktorý kontrolujú republikáni Donalda Trumpa.

Dolár oproti japonskému jenu oslabil na 104,69 JPY/USD z pondelkovej uzatváracej úrovne 104,75 JPY/USD. Spoločná európska mena si voči doláru prilepšila na 1,1705 USD/EUR z hodnoty 1,1658 USD/EUR.