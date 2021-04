Domácnostiam chýbajú dostatočné rezervy, NBS upozorňuje na neschopnosť splácať úvery

Skúsenosti z doterajšieho priebehu koronakrízy potvrdzujú potrebu nechať si pri čerpaní úveru dostatočnú rezervu. Práve s týmto cieľom Národná banka Slovenska (NBS) postupne sprísňovala požiadavku na maximálny podiel splátok k príjmu počas rokov 2017 a 2018 a následne aj na začiatku roka 2020.

Doterajší vývoj krízy podľa centrálnej banky potvrdzuje opodstatnenosť týchto krokov. Domácnosti, ktoré si už pred krízou z príjmu ponechávali len nízku alebo dokonca žiadnu rezervu, výrazne viac žiadali o odklad splátok. Časť z nich podľa národnej banky pravdepodobne nebude schopná pokračovať v splácaní ani napriek týmto odkladom.

Obavy sa stupňujú

Od začiatku koronakrízy sa ukazovalo, že domácnosti, ktoré už pred krízou mali vysoké splátky k príjmu, výrazne viac žiadali o odklad splátok. Cieľom odkladov bolo umožniť domácnostiam preklenúť obdobie krízy a neskôr sa vrátiť k splácaniu.

Za domácnosti s vysokou zaťaženosťou splátkami sú považované domácnosti, ktorých podiel splátok k príjmu zníženému o životné minimum pred vypuknutím koronakrízy presahoval 60 percent. Podľa prieskumov ide približne o 16 percent zadlžených domácností.

Napriek odkladom sa však obavy z neschopnosti opätovne začať splácať podľa Národnej banky Slovenska stupňujú práve v skupine domácností vysoko zaťažených splátkami.

Domácnostiam hrozia finančné ťažkosti

Podľa pravidelných prieskumov medzi zadlženými domácnosťami začal v dôsledku druhej vlny pandémie od októbra 2020 opätovne rásť podiel domácností, ktoré sa obávajú ťažkostí so splácaním úverov. V porovnaní so situáciou v letných mesiacoch však podľa centrálnej banky čoraz viac išlo o domácnosti, ktoré do krízy vstupovali príliš zaťažené splátkami.

Podľa decembrového prieskumu môžu mať domácnosti s vysokými splátkami problém vrátiť sa k splácaniu takmer pri pätine svojich úverov s odkladom. Ďalších 11 percent úverov bude splatených len s istými problémami.

Časti domácností v dôsledku krízy hrozí podľa Národnej banky Slovenska riziko finančných ťažkostí. Ide o domácnosti, ktoré by v prípade pretrvania výpadku príjmu neboli schopné pokryť ani splátky svojich úverov a nutné životné výdavky. Aj medzi nimi stále väčšiu časť tvoria tie domácnosti, ktoré si neponechali dostatočnú rezervu v príjme.