Dostanú Slováci jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa? Návrh prerokuje vláda

Vláda by mala v stredu rokovať o návrhu na jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa zo súčasných 25,88 eura na 100 eur. Jednorazovo zvýšený prídavok na dieťa majú rodiny s nezaopatrenými deťmi dostať v júni.

Pokrytie zvýšených výdavkov

Celkové výdavky na zvýšený prídavok na dieťa dosiahnu 83,1 milióna eur. Dávku v sume 100 eur úrady práce a sociálnych vecí vyplatia na 1 milión 120-tisíc detí.

„Cieľom návrhu je finančne prispieť rodinám s deťmi na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. Nariadenie je súčasťou avizovanej inflačnej pomoci a je jedným z nástrojov na zmiernenie následkov vysokej inflácie,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Pomoc pripravujú postupne

Vláda minulý týždeň rozhodla o tom, že náhradní rodičia, rodiny v hmotnej núdzi, osobní asistenti a opatrovatelia dostanú v júni jednorazovú finančnú pomoc v sume 100 eur. Pomoc v sume 100 eur vláda dá aj seniorom, ktorým nevznikol nárok na starobný dôchodok. Ide o pomoc vlády v súvislosti so zdražovaním na Slovensku. Celkové výdavky na pomoc pre tieto ohrozené skupiny dosiahnu takmer 23 miliónov eur.

Ako po minulotýždňovom rokovaní vlády uviedol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina), pomoc pre ľudí pripravuje rezort práce postupne. Pomoc pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa má prídavok na dieťa zvýšiť zo súčasných 25,88 eura na 100 eur, by mala vláda podľa neho schvaľovať na svojom ďalšom rokovaní. Na odložení schvaľovania pomoci pre rodiny s nezaopatrenými deťmi sa podľa neho dohodla vládna koalícia. „Vecne to neviazne na ničom, je to iba technická vec,“ povedal minulý týždeň Krajniak.