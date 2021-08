Dovolenku na motorke či v karavane môže pokaziť niekoľkotisícová pokuta. Na jej odvrátenie stačí jeden krok

Posledný mesiac dovolenky strávi pravdepodobne väčšina Slovákov vo svojej rodnej krajine. Potvrdil to júlový prieskum Slovenskej akadémie vied s agentúrami Mnforce a Seesame, podľa ktorého si takmer 80 percent respondentov dovolenku v zahraničí neplánuje.

Podfinancovaná verejná doprava či obava pred koronavírusom však prispievajú k tomu, že si na cestu do hotela alebo akvaparku vyberú cestovatelia auto s prívesom, karavan alebo motorku.

Aj za rekreáciu sa platí

To by samo o sebe nemuselo byť problémom, keby tieto pojazdné prostriedky mali povinné zmluvné poistenie (PZP). To sa totiž vzťahuje na všetky motorové vozidlá, ktoré sú evidované na dopravnom inšpektoráte, a to bez ohľadu na to, ako často ich majiteľ využíva.

„Na PZP by nemali zabúdať ani ľudia, ktorí napríklad motorku využívajú len na takzvané rekreačné jazdenie,“ uviedla Beata Lipšicová hovorkyňa poisťovne UNIQA.

V praxi to znamená, že za krátky pobyt na slovenských cestách môže šofér dostať pokutu do výšky 3 320 eur. Bude tiež musieť uhradiť aj celú škodu, ktorú jeho vozidlo spôsobilo.