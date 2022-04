Druhý dôchodkový pilier čakajú zmeny, zavedie sa aj predvolená investičná stratégia

Od začiatku budúceho roka majú mladí ľudia do 35 rokov do druhého dôchodkového piliera vstupovať automaticky a budú mať predvolenú investičnú stratégiu.

Z druhého penzijného piliera však budú mať možnosť vystúpiť a takisto budú mať možnosť odmietnuť predvolenú investičnú stratégiu v prípade, že v druhom pilieri zostanú.

Životný cyklus sporiteľa

Predvolená investičná stratégia sa zavedie aj pre súčasných sporiteľov tak, aby sa majetok sporiteľov postupne presunul z dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov do indexových, resp. akciových dôchodkových fondov.

Uvádza sa to v Národnom programe reforiem Slovenska na rok 2022, ktorý ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania.

Predvolená investičná stratégia bude založená na životnom cykle sporiteľa. Prispôsobí sa veku sporiteľa v sporiacej aj výplatnej fáze tak, aby sa investičné riziko presunom z rizikovejších akcií do dlhopisových fondov s rastúcim vekom sporiteľa automaticky a postupne znižovalo. Sporiteľ však bude mať možnosť individuálne si nastaviť svoje portfólio.

Vhodnejšie nastavenie zhodnocovania

Investičná stratégia sa postupne zosúladí s odporúčanou predvolenou stratégiou aj v prípade súčasných sporiteľov, pokiaľ takýto postup aktívne neodmietnu. Upraviť by sa mala aj výplatná fáza druhého piliera s posilnením dlhodobého charakteru výplaty úspor.

„Cieľom je dosiahnuť vhodnejšie nastavenie zhodnocovania dôchodkových úspor bežných sporiteľov, ktoré je aktuálne v priemere príliš konzervatívne, čo má negatívny dopad na očakávanú výšku ich úspor a následne dôchodok z druhého piliera,“ uviedlo v programe reforiem ministerstvo financií. Tieto zmeny by mal parlament prijať počas tohto roka tak, aby sa začali uplatňovať od 1. januára budúceho roka.

„Počas apríla pošleme do pripomienkového konania, najskôr do vnútorného a potom aj do medzirezortného, návrh zmien v druhom pilieri,“ povedal pred stredajším rokovaním vlády minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina). Tieto zmeny by mali podľa neho zvýšiť pravdepodobnosť toho, že sporitelia v druhom pilieri budú mať čo najvyššie výnosy. Príspevková sadzba do druhého piliera by sa podľa Krajniaka znižovať nemala.