Ďurana: Zdanenie práce z domu je nezmysel. To by sme mohli zdaňovať aj ľudí, ktorí si nosia obed v krabičke

Pre pandémiu sa množstvo domácností na svete razom stalo súčasne aj novým pracoviskom ľudí. Viaceré firmy v tom navyše našli výhody a návrat pracovníkov do kancelárií neplánujú ani po skončení aktuálnej koronakrízy. Analytici preto začali hovoriť o zdanení práce z domu.

Podľa odborníka z Deutsche Bank Luke Templemana by každý zamestnanec, ktorý pracuje z domu, mal odvádzať z denného platu päťpercentnú daň. Zdôvodnil to tým, že home office umožňuje ľuďom šetriť na cestovaní, obedoch alebo oblečení a stávajú sa tak privilegovanými.

Krátkozraký nápad

Bolo by možné niečo také zaviesť na Slovensku a aký dopad by to malo na zamestnancov a zamestnávateľov? Analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Radovan Ďurana považuje nápad so zdanením práce z domu za nezmysel.

„Pred pár sto rokmi existovala daň z okien, či z brady, takže takýto návrh nás nemôže zaskočiť. Návrh je postavený na myšlienke, že pracovníci na home office menej prispievajú k infraštruktúre ekonomiky. Toto je veľmi nepresné a krátkozraké videnie,“ vyjadril sa pre Webnoviny.sk.

Upozornil, že aj človek využívajúci home office užíva plody svojej práce. „Odmenu možno neminie na budovanie električkovej trate, ale na nový karbónový bicykel, ktorý celosvetovo zamestnal desiatky ľudí a na jeho doručenie museli byť uhradené poplatky za využitie rozsiahlej infraštruktúry,“ povedal.

Paradoxne, práve ľudia na home office podľa Ďuranu znižujú opotrebovanie fyzickej infraštruktúry, skracujú čas dojazdu do práce tým, ktorí naďalej dochádzajú. Dodal, že v dnešnom svete znižovania emisií uhlíka by takáto daň pôsobila vyslovene kontraproduktívne.

Vyhnúť sa vyššiemu zdaneniu

Templeman je naopak presvedčený, že takáto daň mala existovať už roky, keďže rozmach internetu za uplynulé dve desaťročia umožnil oveľa viac ľuďom pracovať z domu. Túto zmenu výrazne urýchlila súčasná pandémia.

Podľa prieskumu Deutsche Bank bude chcieť po skončení pandémie viac ako polovica ľudí využívať prácu z domu dva až tri dni v týždni. Peniaze vybrané z „novej dane“ by tak mali putovať na konto tých, ktorí nemôžu pracovať z domu a majú nižšie platy.

„Tento návrh nedáva zmysel, rovnako by sme mohli zdaňovať ľudí, ktorí do práce dochádzajú peši alebo na bicykli, a nosia si jedlo v krabičke,“ komentuje nápad Ďurana, podľa ktorého by sa zamestnanci chceli vyššiemu zdaneniu vyhnúť. Napríklad v podobe inej formy odmien.

Dopad na zamestnávateľa

Správa Deutsche Bank navrhuje, že v prípade, ak by zamestnávateľ neumožnil vhodné podmienky na pracovisku a zamestnanec by tak musel pracovať z domu, daň by odvádzal zamestnávateľ. Sú tu aj ďalšie výnimky napríklad pre osoby s nízkym príjmom alebo SZČO.

Tu vidí Ďurana ďalší kameň úrazu. Rovnakú daň by podľa banky mal platiť aj zamestnávateľ, takže by došlo k zhoršeniu jeho kapitálovej alokácie.

„Pokiaľ je práca home office výsledkom dohody zamestnanca a zamestnávateľa, znamená to, že pre oboch je to výhodnejšie. Dochádza k lepšej alokácii zdrojov a tvorbe vyššieho bohatstva,“ dodal analytik INESS.