ECB očakáva v najbližších rokoch zavedenie digitálnej verzie eura

Eurozóna v najbližších rokoch zavedie digitálnu verziu spoločnej meny euro. Uviedla to v stredu šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeová. Nestane sa tak zajtra, nemalo by to však trvať dlhšie ako päť rokov, povedala Lagardeová. Podľa skorších údajov ECB by sa malo o začiatku prác na digitálnej verzii eura rozhodnúť v prvej polovici tohto roka.

„Musíme reagovať na dopyt v Európe a dopyt tu je,“ povedala Lagardeová.

Plán na zavedenie digitálnej verzie eura zverejnila ECB vlani v októbri. Digitálne euro by sa malo od iných kryptomien na spôsob Bitcoinu odlišovať tým, že na rozdiel od súkromných investorov ju bude oficiálne spravovať centrálna banka. To podľa ECB zvýši dôveru a obmedzí riziká aj náklady súvisiace s jeho správou.