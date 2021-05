Ekonóm Palko: Dostávame sa do situácie pred vstupom do eurozóny, nemali by sme si to pokaziť pod rúškom pandémie

Je to bianko šek, takto sa nemôže pristupovať k rozpočtu. Každé navýšenie výdavkov štátu, a tým aj deficitu a zadlženosti, musí byť tak neprestrielne zdôvodnené, že politická debata by mala byť len medzi koalíciou a opozíciou.

V rozhovore pre portál voFinanciách.sk to povedal riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky František Palko v súvislosti s plánovaným zvýšením výdavkov štátneho rozpočtu. Návrh ministerstva financií podľa neho nie je dostatočne pripravený a zdôvodnený.

Znižovanie deficitu pred vstupom do eurozóny podľa ekonóma stálo veľa úsilia pri reformných krokoch a presmerovaní štruktúry výdavkov, a preto by sme nemali dovoliť to všetko pokaziť pod rúškom pandémie.

Nový spor vo vládnej koalícii vyvolal návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) na zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu pôvodne o 3,4 miliardy eur. Po schválení návrhu na vláde mal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) výhrady k tejto sume a žiadal ju okresať. Čo na to hovoríte?

Pre mňa ako technokratického ekonóma je to veľmi zaujímavý príklad. Hľadal som paralelu v EÚ, či sa niečo také udialo, že by odvetvový minister namietal voči ministrovi financií. Z hľadiska toho, že je veľmi rozšafný, chce navyšovať výdavky, pričom to nevie zdôvodňovať. Verejný trend je vždy opačný, minister financií škrtí výdavky a práve línioví ministri žiadajú viac zdrojov. To je úkaz, ktorý nemá obdobu.

Čím si to vysvetľujete?

V prvom rade je netypické, samozrejme, je to odraz aktuálnej politickej situácie, že do parlamentu po schválení vládou sa dostane tak dôležitý návrh ako je navýšenie štátneho rozpočtu a dochádza k sporu medzi koaličnými stranami. To je veľmi zvláštne. Normálne je, keď sa tieto spory dejú ešte predtým, ako vláda definitívne rozhodne o návrhu, ktorý ďalej posúva do parlamentu.

Sme síce v parlamentnej demokracii, parlament má diskutovať, takže z hľadiska ústavnosti je to v poriadku. Jedna vec je spôsob, ako sa to odohráva a druhá vec je, že každé navýšenie výdavkov štátneho rozpočtu znamená aj navýšenie deficitu a zadlženosti krajiny, ktorú splácajú ďalšie generácie.

Je to veľmi vážny krok a ministerstvo financií musí zdôvodniť, prečo navrhuje takéto navýšenie. Na to musí vystaviť účet, na čo tieto peniaze idú.

Je to bianko šek, takto sa nemôže pristupovať k rozpočtu.

Zdôvodnilo to tým, že jedna miliarda na opatrenia v súvislosti s pandémiou sa minula a navýšená má byť najmä rezerva.

Nemôže to byť iba na navýšenie v rezerve. Je to bianko šek, takto sa nemôže pristupovať k rozpočtu. Ako technokratický ekonóm by som samozrejme nemohol súhlasiť s takouto metodikou navyšovania deficitu.

Každé navýšenie výdavkov štátneho rozpočtu, deficitu a zadlženosti musí byť tak neprestrielne zdôvodnené, že politická debata by mala byť len medzi koalíciou a opozíciou, kde opozícia by mala požadovať ešte vyššie navýšenie. Toto mi dáva zmysel.

Myslím si, že návrh nie je dostatočne pripravený, zdôvodnený a vytvára podmienky pre diskusiu, kde sa hovorí, že miliarda sem, miliarda tam. Toto je veľmi zlé.

Ide o pokračovanie osobného sporu medzi Matovičom a Sulíkom?