Ekonomický korona balíček je nedostatočný, mnohí živnostníci podmienky nespĺňali a na pomoc nemali nárok

Väčšina živnostníkov, malých a stredných firiem, hodnotí vlaňajší ekonomický korona balíček ako nedostatočný. Vyplýva to z prieskumu, ktorý počas druhej vlny pandémie na jeseň v roku 2020 realizoval Slovenský živnostenský zväz v spolupráci so Slovak Business Agency.

O pomoc z neho nežiadali živnostníci najmä preto, že nespĺňali zložité administratívne podmienky. Výška podpory podľa nich nezodpovedala množstvu súvisiacej administratívy a hroziacim sankciám.

Podnikatelia požadovali predovšetkým zjednodušenie podmienok pomoci, nižšie odvody a zníženie administratívnej záťaže spojenej so schémami pomoci. Uvádza sa to v tlačovom vyhlásení po zasadnutí výročného snemu zväzu, ktorý sa v piatok 21. mája konal v Bratislave.

Reforma výberu DPH

„Namiesto pomoci a podpory k podnikateľom prichádzajú informácie o úmysle vlády zvyšovať daň z pridanej hodnoty, meniť daňové pravidlá v neprospech živnostníkov, rušiť paušálne výdavky a 15-percentnú sadzbu dane z príjmov,“ poznamenal prezident zväzu Stanislav Čižmárik. Upozornil tak na nebezpečenstvo vyššej finančnej záťaže.

Chýbajúce prostriedky navrhuje zväz získať zavedením účinnej reformy výberu DPH. A to takým spôsobom, že nárok na vrátenie DPH by mal každý subjekt až po zaplatení príslušnej faktúry. Tým by sa podľa Čižmárika absolútne vylúčila možnosť daňových únikov.

Z vyhlásenia rovnako vyplýva, že členov zväzu znepokojujú snahy vlády presadiť akúsi univerzálnu voľnú živnosť. Podmienky na získanie voľnej živnosti sú podľa nich už dnes jednoduché a pri elektronickej komunikácií ju záujemca dostáva bezplatne.

Slovenskí živnostníci zároveň predostreli najdôležitejšie požiadavky, ktoré by mohli zlepšiť podnikateľské prostredie. Prvou je uľahčiť generačnú výmenu v rodinných firmách a zmeniť nerovnaké daňové podmienky pre živnostníkov pri prevode majetku živnostníka na ich nástupcov.

Žiadajú upraviť aj zákon o účtovníctve

Požadujú aj finančnú podporu propagácie výučby remesla a navrhujú ustanoviť špekulatívne úmyselné neuhradenie faktúry fyzickej osobe – podnikateľovi za trestný čin. Tiež predostreli požiadavku upraviť zákon o dani z príjmu, zákon o DPH a zákon o účtovníctve.

Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) vznikol v roku 1992 ako združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov. Je spoluzakladateľom Slovak Business Agency (SBA), spolu s Ministerstvom hospodárstva SR a Združením podnikateľov SR, ktorá poskytuje pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy zákona o malých a stredných podnikoch.

Na medzinárodnej úrovni je od roku 2018 členom Európskej konfederácie staviteľov (EBC) so sídlom v Bruseli. Je pridruženým členom Asociácie priemyselných zväzov.