Ekonomika Slovenska v aktuálnom roku vzrastie o 2,3 percenta, vyhliadky zahmlieva vojna na Ukrajine

Ekonomika Slovenska by podľa Európskej komisie mala v tomto roku rásť na úrovni 2,3 %, v roku 2023 by to malo byť 3,6 %. Komisia to uvádza vo svojej jarnej hospodárskej prognóze.

„Vyhliadky pre slovenskú ekonomiku sú zahmlené vplyvom ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine, ktorá predstavuje závažný nepriaznivý šok pre dodávateľský reťazec. Očakáva sa, že prudký nárast cien energií a komodít zvýši výrobné náklady a zníži kúpnu silu domácností, čo obmedzí hospodársky rast v horizonte prognózy, na úroveň 2,3 % v roku 2022 a 3,6 % v roku 2023,“ konštatuje.

Komisia tiež v dôsledku rastúcich nákladov predpokladá, že inflácia v aktuálnom roku prudko vzrastie na 9,8 % a v roku 2023 zostane na úrovni 6,8 %.

Vzhľadom na vysoký rast nominálneho HDP a postupné ukončovanie opatrení súvisiacich s pandémiou avizuje, že rozpočtový deficit klesne na 3,6 % HDP v roku 2022, a 2,6 % v roku 2023.

V rokoch 2022 aj 2023 komisia očakáva nárast verejných investícií spôsobený zvýšeným čerpaním fondov Európskej únie v dôsledku predpokladaného dočerpania zostávajúcich prostriedkov z predchádzajúceho programového obdobia, začiatkom nového programového obdobia, ako aj dodatočnou podporou z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.