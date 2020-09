Eurizon Asset Management Slovakia ku koncu júna so ziskom cez 3 mil. eur

Správcovská spoločnosť Eurizon Asset Management Slovakia, ktorá ešte donedávna pôsobila na trhu ako VÚB Asset Management, dosiahla ku koncu júna čistý zisk 3,2 mil. eur. V medziročnom porovnaní to podľa zverejnených informácií znamená pokles o zhruba 13 %. Ku koncu júna vlaňajška to bol totiž zisk na úrovni 3,7 mil. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií firme mierne stúpli, a to o 2,1 % na 2,5 mil. eur.

Vlani zisk stúpol

V minulom roku spoločnosť nepatrne zvýšila ziskovosť. Jej čistý zisk stúpol o 1,7 % na 5,57 mil. eur. S trhovým podielom 17,74 % si udržala druhé miesto, pričom ku koncu vlaňajška spravovala majetok vo výške 1,707 mld. eur. Z pohľadu trhového podielu správcovská spoločnosť podľa jej vyjadrení potvrdila svoje stabilné postavenie na slovenskom trhu kolektívneho investovania.

Spoločnosť Eurizon Asset Management Slovakia vznikla 17. apríla 2000, avšak pôvodne pod názvom VÚB Asset Management. K premenovaniu firma pristúpila koncom marca 2020. Hlavným predmetom činnosti firmy je vytváranie a spravovanie podielových fondov. V júni 2018 sa majoritným vlastníkom stala spoločnosť Eurizon Capital SGR S.p.A. so sídlom v Taliansku. Správcovská spoločnosť je členom skupiny Intesa Sanpaolo.