Europoslanci schválili globálnu minimálnu korporátnu daň, žiadajú rýchle zavedenie

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok schválili návrh Európskej komisie (EK), ktorým sa vykonáva medzinárodná dohoda o globálnej minimálnej sadzbe korporátnej dane vo výške 15 %. EP o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.

Dohoda je výsledok kompromisu

Správu, ktorú vypracovala Aurore Lalucq, poslanci prijali pomerom hlasov 503 za, 46 proti a 48 sa zdržalo. „Táto dohoda nie je dokonalá. Chceli by sme, napríklad, vyššiu sadzbu dane. Je to však výsledok kompromisu. A dnes je naliehavo potrebné dosiahnuť dohodu a urýchlene ju zaviesť do praxe. Toto bola hlavná zásada dnešného hlasovania,“ uviedla po hlasovaní Lalucq.

Europoslanci v texte schvaľujú kľúčové prvky návrhu komisie, najmä dodržanie navrhovaného harmonogramu a lehoty zavedenia do 31. decembra 2022 s cieľom zaistiť čo najskoršie uplatňovanie dohody.

V návrhu EK však urobili aj zmeny. Zaviedli, napríklad, doložku o preskúmaní, v ktorej sa stanovuje revízia ročnej hranice príjmov. Pri jej prekročení by nadnárodná spoločnosť podliehala minimálnej sadzbe dane. Žiadajú tiež posúdiť vplyv dohody na rozvojové krajiny. Ich cieľom bolo zúžiť výnimky navrhované komisiou a obmedziť tak možnosť zneužitia pravidiel. Na tento účel zavádzajú osobitný článok obsahujúci pravidlá na boj proti schémam vyhýbania sa daňovým povinnostiam.

Daň pre nadnárodné spoločnosti

Správu, ktorá predstavuje stanovisko EP, teraz predložia Rade Európskej únie (EÚ), ktorá musí jednomyseľne prijať konečné znenie.

Cieľom smernice je transponovať do práva EÚ reformu pravidiel medzinárodného zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré schválila OECD/G20 v decembri 2021. Cieľom tejto globálnej dohody je zaviesť minimálnu sadzbu dane z príjmov právnických osôb vo výške 15 % pre veľké nadnárodné spoločnosti. Dohoda predstavuje významný krok smerom k účinnému a spravodlivému systému zdaňovania ziskov.