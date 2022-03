Európska centrálna banka by mohla ku koncu roka zvýšiť úrokové sadzby, má to však podmienku

Európska centrálna banka (ECB) by mohla ku koncu roka začať so zvyšovaním úrokových sadzieb pod podmienkou, že nenastane dramatická eskalácia vojny na Ukrajine. Vyhlásil to v stredu člen Rady guvernérov ECB Peter Kažimír, ktorý je zároveň guvernérom Národnej banky Slovenska (NBS).

Ako dodal, v horizonte jedného roka by mala ECB skončiť aj s udržiavaním takzvanej depozitnej sadzby v zápornom pásme. Sadzba sa v súčasnosti nachádza na úrovni 0,5 percenta. Pre banky v eurozóne to znamená, že za prebytky uložené na účtoch ECB musia platiť sankčné úroky.