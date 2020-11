Európska komisia prognózuje Slovensku hlbokú a širokú recesiu

Slovenské hospodárstvo by malo v roku 2020 klesnúť o 7,5 % HDP, v roku 2021 by však malo prísť oživenie na úrovni 4,7 % HDP. Vyplýva to z jesennej hospodárskej prognózy zverejnenej Európskou komisiou. Tá očakáva, že pandémia COVID-19 vtlačí hospodárstvo Slovenska v tomto roku do hlbokej a širokej recesie. Investície, súkromná spotreba a čistý vývoz sa výrazne znížili a verejné financie sa dostanú do značného deficitu. Nezamestnanosť by mala v aktuálnom roku dosiahnuť úroveň 6,9 %, v roku 2021 potom 7,8 %. Saldo verejného rozpočtu odhaduje komisia na úrovni – 9,6 % v roku 2020 a – 7,9 % o rok na to, hrubý verejný dlh by sa mal vyšplhať na úroveň 63,4 % v tomto roku a na 65,7 % v roku 2021.

Koronavírus priniesol šok

Hospodárska činnosť v Európe utrpela podľa prognózy komisie v prvej polovici roka v dôsledku pandémie koronavírusu závažný šok. „V treťom štvrťroku došlo k výraznému oživeniu, keďže opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu boli postupne zrušené. Tento trend však narušila druhá vlna pandémie ochorenia COVID-19, počas ktorej krajiny zavádzajú nové opatrenia v oblasti verejného zdravia s cieľom obmedziť jeho šírenie,“ konštatuje komisia. V jesennej hospodárskej prognóze 2020 sa predpokladá, že hospodárstvo eurozóny klesne v roku 2020 o 7,8 %, následne v roku 2021 vzrastie o 4,2 % a v roku 2022 o 3 %. V prognóze sa zároveň predpokladá, že hospodárstvo Európskej únie klesne v roku 2020 o 7,4 %, pričom následne príde k obnove a nárastu o 4,1 % v roku 2021 a o 3 % v roku 2022.

Riziká zostávajú mimoriadne veľké

Prognózy rastu eurozóny a únie sú v porovnaní s hospodárskou prognózou z leta 2020 mierne vyššie na rok 2020 a naopak nižšie na rok 2021. Neočakáva sa, že sa produkcia v eurozóne a v únii dostane v roku 2022 na svoju úroveň pred pandémiou. „Neistota a riziká ovplyvňujúce hospodársku prognózu z jesene 2020 zostávajú mimoriadne veľké. Existuje tiež riziko, že jazvy, ktoré pandémia zanechala na hospodárstve, napríklad bankroty, dlhodobá nezamestnanosť a prerušenia dodávok, by mohli byť hlbšie a ďalekosiahlejšie,“ uvádza komisia. Silný impulz však poskytol hospodárstvu program obnovy Next Generation vrátane Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a pozitívny vplyv by malo aj dosiahnutie obchodnej dohody medzi úniou a Spojeným kráľovstvom.