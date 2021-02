Európska komisia: Slovensko sa dostane na svoju predpandemickú úroveň do konca roka

Európska komisia (EK) očakáva, že sa slovenská ekonomika dostane na svoju predpandemickú úroveň do konca roka 2021 a v roku 2022 porastie asi o 5,4 %. Vyplýva to zo zimnej hospodárskej prognózy Európskej komisie. Inflácia v roku 2020 klesla na Slovensku na úroveň 2,0 % a očakáva sa jej ďalší pokles v roku 2021 na 0,5 %, pričom v roku 2022 by mala mierne narásť na 1,6 %.

Druhá vlna utlmila aktivitu

Po silnom oživení v treťom štvrťroku na Slovensku ku koncu roka 2020 nastalo podľa EK utlmenie hospodárskej aktivity v dôsledku druhej vlny pandémie koronavírusu, čo má za následok 5,9 % prepad HDP v porovnaní s rokom 2019. Napriek predpokladu, že predĺžené obmedzenia súvisiace s pandémiou budú začiatkom roku 2021 aj naďalej zaťažovať hospodársku produkciu, postupný pokrok v očkovaní by mal podľa EK v druhej polovici roka umožniť prudký návrat, ktorý by zvýšil ročný rast HDP na 4 %.

Protipandemické opatrenia na Slovensku majú podľa EK pretrvávajúci negatívny dopad primárne na súkromnú spotrebu. Priemyselný sektor je odolnejší a do veľkej miery chránený pred obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou. „Je to dobrým znamením pre exportný sektor, ktorý by mal profitovať zo zlepšeného zahraničného dopytu,“ doplnila EK v prognóze pre Slovensko.