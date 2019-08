Euru sa darilo, oproti doláru posilnilo

Euro v úvode pondelkového obchodovania voči doláru stúplo, hoci Eurostat informoval, že júlová medziročná inflácia v eurozóne bola iba na úrovni 1 %, čiže bola najslabšia od polovice roku 2016.

Podľa analytikov by Európska centrálna banka (ECB) mohla hlbšie do negatívneho teritória posunúť depozitnú sadzbu, a to z mínus 0,4 % na mínus 0,5 %. „Dnešné údaje opäť podporujú náš predpoklad stimulačného balíčka na septembrovom zasadaní ECB,“ uviedla Rosie Colthorpeová zo spoločnosti Oxford Economics.

Spoločná európska mena napriek tomu oproti doláru mierne posilnila, a to na 1,1097 USD/EUR z piatkovej uzatváracej úrovne 1,1085 USD/EUR. Dolár si však prilepšil voči japonskému jenu na 106,64 JPY/USD z hodnoty 106,24 JPY/USD.