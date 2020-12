Eximbanka počíta v budúcom roku s navýšením objemu bankového a poistného portfólia

Eximbanka predpokladá, že v budúcom roku dosiahne čistý zisk na úrovni 590-tis. eur. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou za tento rok by to znamenalo nárast o 1,7 %. Banka počíta s navýšením objemu bankového a poistného portfólia zhruba o 14 % na 1,27 mld. eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Eximbanky na rok 2021, ktorý odsúhlasil parlament.

Plán Eximbanky na rok 2021 nadväzuje na predpokladaný medziročný rast slovenskej ekonomiky a rast exportu po výraznom poklese v roku 2020. V rámci klientského portfólia sa chce banka výraznejšie zamerať na podporu financovania malých a stredných podnikov. Zároveň bude pokračovať v podpore veľkých podnikov.

V roku 2021 Eximbanka zameria svoje bankové aktivity na poskytovanie všetkých typov priamych úverov a bankových záruk. V tomto roku v nadväznosti na situáciu okolo nového koronavírusu sa zamerala na pomoc exportérom poskytovaním financovania pod schémou pomoci de minimis. Určená je na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti. Zároveň sa očakáva schválenie a čerpanie priamych úverov na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti v celkovom objeme 30 mil. eur. Banka sa zapojila aj do schémy antikorona záruk, pričom podpísala sedem dohôd s komerčnými bankami.

Problematická Kuba

Eximbanka nesie vo svojom portfóliu dva kontrakty, ktoré súčasná vláda zdedila z predchádzajúceho volebného obdobia. Týka sa Kubánskej republiky a modernizácie elektrárne v danej krajine slovenskými firmami. Avšak Kuba je podľa ministra financií SR Eduarda Hegera veľmi riziková krajina, ktorá má finančné ťažkosti. Bude podľa neho trvať možno aj desiatky rokov, kým Kuba dlh splatí. Vláda pôvodne na októbrové rokovanie chcela predložiť návrh na uzatvorenie rámcovej dohody o konsolidácii ekonomických vzťahov s Kubánskou republikou, no materiál nakoniec stiahla.

Exportno-importnú banku zriadili zákonom z roku 1997. Poslaním Eximbanky je podpora slovenského exportu prostredníctvom bankových a poisťovacích aktivít. Jej úlohou je zlepšiť hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských výrobcov na zahraničných trhoch.