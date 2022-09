Eximbanka počíta v budúcom roku so ziskom niekoľko miliónov eur, ráta aj s navýšením objemu bankového a poistného portfólia

Eximbanka predpokladá, že v budúcom roku dosiahne čistý zisk na úrovni 6,6 mil. eur. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou za tento rok by to znamenalo výrazný nárast, a to až takmer o 948 %. Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek a technických rezerv odhaduje v sume 16,3 mil. eur.

Nárast je výsledkom plánovaného nárastu výnosov z obchodných aktivít. Banka počíta s navýšením objemu bankového a poistného portfólia o 5,9 % na 1,1 mld. eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Eximbanky na rok 2023.

Objem podpory exportu by mal v budúcom roku predstavovať 1,29 mld. eur, čo je podľa vyjadrení banky približne 1,5 % z celkového slovenského exportu. Výnosy z bankového a poistného portfólia by mali byť vo výške 23,7 mil. eur pri náraste o 7,5 %.

Celkové náklady sa odhadujú na úrovni 7,4 mil. eur pri raste o 5,9 %. Ich nárast je spojený s posunom pôvodne plánovaných nákladov v roku 2022 do roku 2023, ako aj očakávanými úsporami prevádzkových nákladov v roku 2022.