Financie v rámci plánu obnovy by mali podľa Slovákov smerovať najmä do zdravotníctva

Z pohľadu Slovákov je v rámci plánu obnovy najdôležitejšie zamerať sa na reformu zdravotníctva, budovanie nových nemocníc a zefektívňovanie zdravotníckeho systému. Vyjadrilo sa tak v prieskume 31,5 % opýtaných. Následne s výraznejším odstupom 13,5 % opýtaných uviedlo investície do životného prostredia, ako napríklad odstraňovanie starých environmentálnych záťaží.

Vyplýva to z výsledkov prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere, ktorý pre agentúru SITA uskutočnila od 6. do 12. októbra tohto roka na vzorke 504 respondentov internetovej populácie staršej ako 15 rokov.

Najmenej zaujala veda

Ďalej by európske prostriedky mali podľa respondentov smerovať do dopravnej infraštruktúry, budovania diaľnic, železničnej infraštruktúry a opráv ciest. Vyjadrilo sa tak 13,1 % Slovákov. Reformu školstva a zefektívnenie vzdelávacieho systému na Slovensku zaujalo 9,4 % respondentov. Reforma daní a odvodov, ako aj zjednodušenie daňového a odvodového systému na Slovensku je podstatná pre 8,5 % opýtaných.

Necelých 6 % si myslí, že prostriedky by mali smerovať do reformy verejnej správy, štyri percentá Slovákov uviedli digitalizáciu a komunikáciu s verejnou správou. Len 3,5 % si myslí, že na rozvoj vedy a výskumu a inovácií by mali smerovať financie z plánu obnovy.

Zatiaľ len plány

Rezort financií zverejnil národný reformný plán, ktorý sa zameriava na osem oblastí. Ide o fiškálne reformy, zelenú ekonomiku, trh práce a sociálnu udržateľnosť, vzdelávanie, piatou oblasťou je veda, výskum a inovácie, šiestou zdravie, nasledujú verejné inštitúcie a regulácie a záverečnou oblasťou je digitalizácia. Zverejnený dokument však nie je plánom obnovy, ktorý chce Európska komisia. Aktuálny reformný plán zahŕňa zmeny v krajine za približne 30 mld. eur.