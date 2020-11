Finančná gramotnosť na Slovensku je nízka, NBS odštartovala projekt na jej zvýšenie

Finančná gramotnosť na Slovensku je nízka. Ani nie desať percent respondentov v prieskume odpovedalo správne na základné finančné otázky. Národná banka Slovenska (NBS) preto odštartovala projekt pod názvom 5 peňazí. Partnerstvá uzatvorí s neziskovými organizáciami.

„Finančné vzdelávanie je vážna téma. Finančné vzdelávanie si berieme na svoje plecia dobrovoľne,“ povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii guvernér centrálnej banky Peter Kažimír. Podľa neho funguje v systéme trvalá asymetria medzi tými, ktorí služby poskytujú a medzi tými, ktorí ich prijímajú. Projektom chce národná banka vyjadriť odhodlanie, aby sa stala tzv. neformálnou autoritou v tejto oblasti.

Projekt do škôl

Národná banka Slovenska zároveň rokovala s ministrom školstva pred pár mesiacmi. „Je ambícia ponúknuť tento projekt aj vzdelávaciemu systému, aby sa projekt stal jedným z modulov systému vzdelávania,“ pokračoval Kažimír. Zároveň doplnil, že centrálna banka nevie nahradiť vzdelávací systém v plnej miere, v tejto oblasti dominuje rezort školstva.

Ako pokračovala výkonná riaditeľka úseku dohľadu a ochrany finančných spotrebiteľov v NBS Júlia Čillíková, každý tak môže nájsť cenné rady na jednom mieste. Vzdelávanie bude možné robiť aj online, keďže sa nachádzame v období pandémie. Pôjde podľa nej o zážitkové vzdelávanie. „Máme vyškolené kvalitné lektorky a informácie budeme posúvať deťom zážitkovou formou. Programy sú šité na mieru podľa veku,“ povedala Čillíková.

Cieľom je zvýšiť kvalitu vedomostí

Cieľom národnej banky je merať účinnosť ich práce, budú potom ďalej pracovať na prieskumoch úrovne finančnej gramotnosti. Určite to nebude podľa Čillíkovej za rok, ale majú ambíciu tento projekt držať živý a prinášať nový obsah. „Je naivné si myslieť, že výsledky finančnej gramotnosti stúpnu oveľa vyššie do roka, no veríme, že sa Slovensko bude postupne zlepšovať,“ skonštatovala Čillíková.

Doteraz boli zhruba dve tretiny sťažností spotrebiteľov neopodstatnené. „Očakávať, že sa zníži počet sťažností, je nerealistické, ale je možné, že veľká časť začne byť opodstatnená,“ dodala Čillíková.