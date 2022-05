Finančná pozícia poisťovní je podľa NBS naďalej dobrá, solventnosť sektora medziročne vzrástla

Finančná pozícia poisťovní je naďalej dobrá, konštatuje v májovej správe o finančnej stabilite Národná banka Slovenska (NBS). Ziskovosť zostala takmer bez zmeny, no v posledných dvoch rokoch bol zisk ovplyvnený mimoriadnymi vplyvmi. Jedným bol vplyv pandémie, ale aj navýšenie rezervy Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

Vzrástol hospodársky výsledok

Poisťovne v roku 2020 vytvárali mimoriadne rezervy, najmä na riziko insolventnosti cestovných kancelárií. Tým im vznikol dodatočný náklad vo výške približne 26 mil. eur. Neskôr sa ukázalo, že najmä vďaka opatreniam na podporu cestovných kancelárií prijatým v roku 2021 boli skutočné náklady nižšie, než boli očakávania v závere roka 2020.

Vlani sa teda tieto „pandemické“ rezervy rozpúšťali a znížili náklady poisťovní približne o 14 mil. eur. Ďalším jednorazovým vplyvom vlani bolo navýšenie rezervy Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) na staré škody o takmer 24 mil. eur, čo sa prenieslo aj do nákladov poisťovní.

Hospodársky výsledok poisťovní medziročne vzrástol o 3,6 % na 159 mil. eur, čo je najpomalší rast za posledné tri roky. „Odhaduje sa, že bez započítania mimoriadnych vplyvov v rokoch 2020 a 2021 by zisk medziročne poklesol o 4 %,“ informuje centrálna banka.

Výkyvy na finančných trhoch

Solventnosť sektora medziročne vzrástla. Poisťovne plnili kapitálovú požiadavku SCR na 208 %, kým v roku 2020 to bolo 190 %. Vysoký podiel očakávaných ziskov z budúceho poistného na kapitále sa však nezmenil a predstavoval takmer dve tretiny použiteľného kapitálu. Väčšinu kapitálu teda stále tvorí nestála zložka, ktorá dokáže pokryť len vybrané riziká, nie celé spektrum možných neočakávaných strát.

Poistný sektor by aj v stresovom scenári plnil kapitálové požiadavky na 156 %. Prevažná väčšina poisťovní by mala ukazovateľ SCR s rezervou vzdialený od hranice 100 %, v niektorých by sa pohyboval okolo hraničnej úrovne. Z pohľadu finančnej stability sektora ako celku ide o nevýznamnú skupinu.

Tradične najväčšie straty by spôsobili výkyvy na finančných trhoch. Predstavovali by 234 mil. eur v prvom roku stresového testovania, čo je polovica odhadovanej straty. Hromadné odkupy v životnom poistení by mohli spôsobiť stratu 106 mil. eur, zvýšené náklady v neživotnom poistení ďalších 127 mil. eur.

Zmeny štruktúry

Slovenský poistný sektor prešiel v roku 2021 ďalšími zmenami štruktúry, čo výrazne vplývalo aj na jeho finančné ukazovatele. Poisťovne Generali a Uniqa sa transformovali na pobočky poisťovní z Českej republiky.

Poisťovňa Generali sa ešte v roku 2019 zlúčila s poisťovňou Ergo a poisťovňa Uniqa sa v roku 2020 zlúčila s AXA, pobočkou poisťovne z iného členského štátu. Ďalšou zmenou bola akvizícia Poštovej poisťovne poisťovňou Union. Po viacerých rokoch pribudla jedna poisťovňa, a to poisťovňa Partners, zameraná na rizikové životné poistenie.