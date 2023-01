Finančná správa chystá novinku, aby sa dane a preddavky dali zaplatiť online.

Finančná správa pripravuje pre svojich klientov novinku. Preddavky a dane bude možné čoskoro už uhradiť aj platbou kartou cez portál finančnej správy. V súčasnosti sa uskutočňuje pilotné testovanie.

Finančná správa preto hľadá 20 daňových subjektov, ktoré si budú môcť túto novinku odskúšať medzi prvými, a to 23. januára a 24. januára tohto roka na úhrade dane z pridanej hodnoty (DPH). V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Platobné spôsoby

Bezhotovostnú úhradu bude možné uskutočniť cez portál finančnej správy platobnou kartou využitím Google Pay alebo Apple Pay, prípadne iným platobným spôsobom (odkazy na internebanking bánk), ktorý umožňuje platobná brána Štátnej pokladnice.

Súčasťou pripravovaného riešenia je aj možnosť vytvorenia platobného príkazu na bezhotovostnú úhradu daňovej povinnosti na účet správcu dane po podaní daňového priznania prostredníctvom internetbankingu.

Online formulár

Finančná správa hľadá 20 daňových subjektov, ktoré budú môcť medzi prvými platby kartou otestovať pri platbe DPH, ktorá je splatná do 25. januára 2023. V prípade záujmu je potrebné, aby daňový subjekt zaslal finančnej správe najneskôr do 20. januára tohto roka do 16:00 hod. prihlásenie formou podnetu na call centrum finančnej správy vyplnením online formulára. Dostupný je na portáli finančnej správy v časti Kontakty.

Pri zadávaní témy dopytu je potrebné zvoliť položku „Iné“, vyplniť všetky polia formulára a DIČ a názov subjektu uviesť do poľa s označením „Váš dopyt“. Záujemcom finančná správa následne zriadi prístup a najneskôr v pondelok 23. januára tohto roka im odpoveďou na prijatý podnet zašle manuál, ako DPH platobnou kartou uhradiť. Transakciu je potrebné zrealizovať 23. januára alebo 24. januára tohto roka.