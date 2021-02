Finančné aktíva slovenských domácností vlani aj napriek koronakríze rástli

Aj napriek koronakríze v minulom roku stúpli finančné aktíva slovenských domácností. Pre obmedzenú mobilitu a zatvorené prevádzky mali vlani domácnosti obmedzené možnosti spotreby.

Miera úspor a objem likvidných finančných aktív, najmä hotovosti a bankových vkladov, tak podľa analytikov VÚB banky vzrástli aj z donútenia, nielen z opatrnosti z neznámej budúcnosti.

Dočasné zvýšenie úspor môže pokračovať podľa analytikov aj v tomto roku. Nebude to však podľa nich nevyhnutne znamenať aj zvýšenie rastu finančných aktív, skôr naopak.

Dopad krízy

Kríza ešte neskončila. Jej dopad na pracovný trh, zamestnanosť a mzdy u nás ešte len bude kulminovať. Pripomenuli to aj aktuálne ohlásené hromadené prepúšťania vo viacerých sektoroch služieb.

Navyše, mnohým tisícom domácností končia odklady splátok úverov a tým minuloročná úľava na rodinných rozpočtoch, ktorá sčasti podľa analytikov VÚB našla cestu aj do odloženej hotovosti a bankových vkladov.

Tie úspešnejšie domácnosti, ktoré si pracovné miesta aj príjem udržia, sa po odznení protipandemických opatrení môžu podľa analytikov rozhodnúť financovať spotrebu, ktorú počas pandémie museli oželieť. „Siahnu tak na odložené peniaze a znížia naakumulované likvidné úspory,“ uvádza sa v analýze.

Rast vkladov

Podľa aktuálne zverejnenej štatistiky štvrťročných finančných účtov z dielne Národnej banky Slovenska bol celkový objem finančných aktív domácností v treťom štvrťroku 2020 na úrovni 83,2 mld. eur. V medziročnom porovnaní je to nárast o 7,1 %. Spomedzi jednotlivých tried aktív sa vlani do septembra v absolútnych hodnotách najviac zvýšil objem vkladov. Relatívne najrýchlejšie, o 13,4 %, rástli úspory v dôchodkových fondoch.

Z čiastkových údajov vyplýva, že finančné aktíva domácností pokračovali v raste aj v poslednom kvartáli minulého roka. Vklady domácností v bankách, ktoré sa na celkových finančných aktívach podieľajú takmer polovicou, zrýchlili medziročné tempo rastu zo septembrových 6,5 % na decembrových 8,1 %.

Zvýšilo sa aj medziročné tempo rastu finančných prostriedkov v podielových fondoch a pokračovalo aj navyšovanie úspor domácností v dôchodkových fondoch. Tie tvoria 15 % celkových osobných finančných aktív domácností a dlhodobo sú podľa analytikov VÚB ich najrýchlejšie rastúcou položkou.

Čistý finančný majetok taktiež stúpol

Ešte výraznejšie ako aktíva rástol vlani domácnostiam na Slovensku ich čistý finančný majetok, teda rozdiel medzi hodnotou hrubých finančných aktív domácností a hodnotou ich finančných záväzkov. Tie tvoria predovšetkým úvery.

A keďže tempo ich rastu, teda zadlžovania, sa vlani spomalilo, hodnota čistého finančného majetku domácností vzrástla o to viac. Konkrétne v treťom kvartáli medziročne o 8,5 %.

A podľa odhadov analytikov VÚB vo štvrtom kvartáli pravdepodobne až cez 10 %. „Takéto rýchle tempo zvyšovania finančného majetku sme na Slovensku nemali roky,“ hovoria analytici.

Slovensko na chvoste

Málokde v Európe rástol čistý finančný majetok domácností vlani tak rýchlo ako na Slovensku. Na druhej strane, v prepočte na obyvateľa sme hodnotou finančného majetku len o niečo vyššou ako 7-tisíc eur napriek tomu ostali na chvoste v celej eurozóne. A spolu s Rumunskom aj na chvoste v EÚ.

„Nevyhnutne to však neznamená, že sme jej najchudobnejšou krajinou. Finančný majetok tvorí len zlomok celkového bohatstva našich domácností, ktoré preferujú skôr reálne statky, najmä nehnuteľnosti,“ uviedli analytici.