Finančné spoločnosti sa snažia napredovať aj v čase neistoty, budúcnosť vidia vo virtuálnej komunikácii

Lídri v sektore finančných služieb vo svete aj napriek zmenám a neistote z budúcnosti robia všetko pre to, aby mohli napredovať. Nevytvárajú si však ilúzie, že život sa vráti tak skoro do normálu. Len tretina riaditeľov firiem poskytujúcich finančné služby očakáva návrat do starých koľají pred koncom roka 2021. Vyplynulo to z prieskumu KPMG.

Investície v sektore finančných služieb smerujú najmä do digitálu a nástrojov na zabezpečenie údajov. Až 70 percent respondentov verí, že komunikácia so zákazníkom bude odteraz prebiehať prevažne prostredníctvom virtuálnych platforiem.

„Prechod k digitálu vidíme aj na Slovensku. Pri niektorých finančných inštitúciách je zámer poskytovať aj také služby, ako je uzatváranie nových zmlúv, prostredníctvom digitálnych platforiem,“ hovorí sektorový líder pre finančné služby KPMG na Slovensku Štefan Karšay.

Zvyšuje sa tiež chuť rozširovať sa a spájať. Nie je preto prekvapením, že 83 percent riaditeľov v prieskume KPMG uviedlo, že majú záujem uskutočňovať fúzie a akvizície.