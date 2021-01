Finančné trhy budú podľa analytikov v novom roku rásť

Finančné trhy budú zrejme v novom roku rásť. Ako povedal investičný analytik spoločnosti FinGO.sk František Burda, trhy sú pozitívne naladené a zameranie by malo smerovať na sektory ekonomiky, ktoré aktuálne „krvácajú“. Ide napríklad o cestovné agentúry, hotelierstvo, letecký priemysel, turizmus, firmy podnikajúce a naviazané na gastro priemysel. Keďže sa ich akcie prepadli a v súčasnosti sú veľmi lacné, ich následný rast investorom prinesie podľa Burdu vyšší zisk.

Čo sa týka vývoja trhov, najpravdepodobnejší scenár je podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika ten, v ktorom vďaka pokračujúcej podpore centrálnych bánk budú finančné trhy pokračovať v raste, i keď miernejšom ako doteraz. Predpokladom podľa neho je, že akciové trhy v roku 2021 vzrastú o 4 či 5 %. Ako skonštatoval hlavný analytik brokera ProfitLevel Lukáš Baloga, súčasná situácia na akciových trhoch podporená monetárnymi a fiškálnymi stimulmi nahráva do karát finančným trhom, na ktorých je v súčasnosti priemerný výnos 8 %.

Lacné peniaze z ECB

„Európska centrálna banka sa vyjadrila, že v uvoľnenej menovej politike neplánuje v blízkej dobe poľaviť, čo bude aj naďalej vytvárať „lacné peniaze“ premietajúce sa do rastúceho ocenenia kapitálových trhov,“ povedal Baloga. Na druhej strane, uvoľnená politika zahŕňa podľa neho aj nákup dlhopisov, čím sa zvyšuje ich cena a znižuje výnosnosť. „Preto budeme pravdepodobne pozorovať odlev peňazí investorov a pokračujúci prílev peňazí centrálnej banky,“ konštatuje Baloga.

Podľa hlavnej analytičky brokera TopForex Olívie Lacenovej všetko bude zrejme závisieť od toho, akým smerom sa bude uberať vývoj pandémie. Aktuálne prevláda pozitívny sentiment v rámci dodávok vakcín od farmaceutických firiem a očkovania. Tento faktor by mohol podľa Lacenovej tlačiť globálne kapitálové trhy prevažne do zelených čísel aj v novom roku v spojitosti s distribúciou očkovacích látok do celého sveta a v nádeji na získanie kontroly nad šírením ochorenia.