Finančnú gramotnosť je potrebné na Slovensku skvalitniť

Potreba skvalitnenia finančnej gramotnosti sa na Slovensku skloňuje už niekoľko rokov. V úrovni finančnej gramotnosti je Slovensko až na šestnástom mieste v rámci krajín Európskej únie. „Úroveň finančnej gramotnosti je stále nedostatočná, potvrdzujú to nielen testy či prieskumy, ale aj reálny život,“ hovorí Mária Hankociová z finančno-poradenskej spoločnosti Salve Finance. Deťom a mladým ľuďom chýba podľa nej kritické myslenie pri rozhodovaní sa o peniazoch a navyše pod vplyvom reklamy robia ľahkovážne rozhodnutia.

Podľa odborníkov majú banky špecializované a v niektorých prípadoch aj sofistikované reklamné kampane zamerané práve na študentov a mladých ľudí. „Ponúkajú im svoje základné služby zdarma alebo ich vítajú bonusom v hodnote niekoľkých desiatok eur,“ hovorí Rastislav Kočan z prieskumnej agentúry Go4insight. Aj preto využívanie bánk a jednotlivých základných produktov medzi mladými ľuďmi narástlo.

Využívanie bánk rastie

Za posledných 10 rokov sa zvýšilo využívanie bánk takmer o tretinu. „Služby bánk využíva už 82 % mladých ľudí vo veku od 15 do 26 rokov, čo je podľa mňa dobrý trend,“ skonštatoval Kočan. Má to však podľa neho aj druhú stranu mince. V mnohých prípadoch prichádzajú ľudia do problémov, pretože nepoznajú základné zákonitosti práce s peniazmi. Ide najmä o úvery. Ak sa bankoví klienti dostanú do finančnej insolventnosti, riešia to často prehnaným zadlžovaním sa.

Vzdelávanie smerujúce k zvýšeniu finančnej gramotnosti je veľmi roztrieštené, robia ho sčasti školy, tretí sektor, finančné inštitúcie. Chýba prepracovaná koncepcia, ktorá by sa mala začať aplikovať už vzdelávaním detí na školách. „Zvyšovanie finančnej gramotnosti patrí do škôl všetkých stupňov,“ hovorí Mária Hankociová so Salve Finance. Učitelia však nie sú podľa nej dostatočne pripravení na zvládnutie témy, necítia sa v nej komfortne, preto ju často odsúvajú. „Vzdelávať by sa mali preto aj budúci učitelia,“ myslí si Hankociová.

Vreckové je dôležté

Vzdelávať by sa však mali aj rodičia či starí rodičia. Ďalším dôležitým prvkom je hovoriť s deťmi o peniazoch otvorene, napríklad spoločne plánovať dovolenku aj s jej finančným krytím. „Okrem toho je potrebné dávať im vreckové, nechať ich učiť sa rozhodovať o vlastných peniazoch už od útleho veku,“ hovorí Hankociová. Aj finančné inštitúcie by mali k tejto téme pristupovať podľa nej zodpovednejšie. „Napríklad účty pre mladých, tu by nemalo stačiť, že sú “zadarmo”, teda bez poplatku. Mala by tu byť veľká motivácia k sporeniu,“ povedala Hankociová.