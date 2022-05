Finančný sektor je napriek pribúdajúcim rizikám stabilný, inflácia či rast cien energií sa však odrazí na schopnosti splácať úvery (video)

aktualizované 30. mája, 11:27

Finančná stabilita ostáva zachovaná a slovenský finančný sektor je stabilný. V rámci májovej správy o finančnej stabilite to v pondelok na tlačovej konferencii skonštatoval výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability v Národnej banke Slovenska Vladimír Dvořáček.

Pribudli nové riziká

Posledné dva roky bola táto správa podľa neho monotematická a venovala sa len pandémii. Teraz je už však pestrejšia. Pribudlo totiž podľa Dvořáčka veľa nových rizík externého charakteru.

Ide najmä o vojnu na Ukrajine. Ale sú to aj dodávateľsko-odberateľské vzťahy, ceny energií, rast inflácie. Napriek tomu je podľa Dvořáčka finančný sektor stabilný, no sú tu riziká.

Splácanie úverov

Na jednej strane hrozí, že rastúce ceny a slabší ekonomický rast bude spôsobovať zhoršenie splácania úverov. „To je riziko, čo tu do budúcna vidíme,“ poznamenal Dvořáček. No pretrváva podľa neho aj rekordný rast cien bývania a zrýchľuje sa tempo úverov na bývanie.

Podniky budú podľa Dvořáčka viac zraniteľné voči novým šokom. Je otázne, ako sa vysporiadajú s rastom nákladov. NBS očakáva, že 17 % úverov podnikom bude v ohrození a do troch rokov by mohlo zlyhať až 6 % úverov. Pri domácnostiach je situácia podľa centrálnej banky lepšia.

No domácnosti s nižšími príjmami môžu byť v ohrození, pričom pri úveroch na bývanie sa očakáva nižší vplyv. Teda skôr sa to bude týkať spotrebiteľských úverov. Je potrebné podľa Dvořáčka si sledovať svoj rodinný rozpočet a v prípade potreby je nutné upravovať svoje výdavky tak, aby ostalo na splátky.

Zhoršená dostupnosť bývania

Hypotéky rastú dvojciferne a rekordne rastú aj ceny nehnuteľností. Dostupnosť bývania sa rýchlo zhoršuje. Podľa Národnej banky Slovenska je potrebné, aby u nás existovala aj alternatíva. Bude dôležité rozbehnúť systém nájomných bytov.

V rámci doterajších nastavených limitov sa NBS chystá urobiť čiastočné zmeny. Už v minulej správe varovali pred úvermi, ktoré presahujú do dôchodkového veku. Ide o tzv. strieborné hypotéky. Tu hrozí, že čas splatnosti úveru sa bude stále predlžovať. Ako doplnil riaditeľ odboru finančnej stability v NBS Marek Ličák, do rizika problémov so splácaním na dôchodku sa môže dostať až 9 % úverov na bývanie.

Úvery presahujúce do dôchodkového veku

Ukazovateľ celkového zadlženia k príjmu pre úvery presahujúce do dôchodku by sa mal upraviť. Je to ukazovateľ DTI – Debt To Income, a ten stanovuje, aké maximálne úverové zaťaženie môže mať jednotlivec, teda žiadateľ o úver. Určuje ho čistý ročný príjem a koeficient stanovujúci túto maximálnu úverovú angažovanosť žiadateľa o hypotéku.

NBS tento koeficient určila číslom 8. V praxi to znamená, že ročný príjem jednotlivca vynásobený osmičkou určí maximálnu výšku hypotéky, ktorú môže od banky dostať. „Pri starších klientoch sa to sprísni. Chceme zastaviť tento trend,“ poznamenal Ličák.

V súčasnosti je asi polovica úverov na bývanie, čo presahuje do dôchodkového veku. Cieľom novej úpravy je obmedziť nadmernú zadlženosť v prípade, ak do dosiahnutia veku 70 rokov zostáva menej ako 30 rokov.

Limit pre DTI sa pre týchto spotrebiteľov postupne znižuje o hodnotu 0,25 za každý rok veku presahujúci 40 rokov. Podľa NBS ide skôr o preventívny charakter, aby sa na problém upozornilo, a neočakávajú výrazný dopad na trh. Centrálna banka počíta, že týmto sa tempo úverovania zníži len o zhruba jedno percento.