Financovanie áut s alternatívnym spôsobom ukončenia zmluvy sa zatiaľ veľmi nerozbehlo

Od začiatku tohto roka môžu lízingové spoločnosti poskytovať produkty s alternatívnym spôsobom ukončenia. Klienti majú možnosť voľby, akým spôsobom ukončiť zmluvu. Tento produkt zatiaľ väčšina lízingoviek nemá vo svojom produktovom portfóliu. No uviedli, že nad tým uvažujú a postupne chcú túto možnosť zapracovať do svojej ponuky. Medzi prvými začala na Slovensku ponúkať produkt s alternatívnym spôsobom ukončenia firma Toyota Financial Services Slovakia.

Ešte vlani mal klient pri financovaní motorových vozidiel len dve možnosti. Buď chcel auto vlastniť alebo ho len užívať. Ak chcel auto vlastniť, požičal si prostriedky a na konci sa stal vlastníkom. Ak chcel auto len používať, vzal si operatívny lízing. Toto rozhodnutie musel dať na začiatku uzatvorenia zmluvy, pričom nevedel, či na konci zmluvy bude s vozidlom spokojný. Na konci financovania sa teraz spotrebiteľ môže alternatívne rozhodnúť, či si vozidlo nechá a doplatí poslednú splátku alebo vozidlo vráti. Poslednú splátku môže spotrebiteľ splatiť naraz alebo v ďalších splátkach.

Produkt má šancu zaujať

Ako povedal obchodný riaditeľ spoločnosti Toyota Financial Services Slovakia Vladislav Šrojta, reakcia zákazníkov bola pozitívna. „Ocenili predovšetkým veľmi zaujímavú výšku splátky a možnosť viacerých spôsobov ukončenia zmluvy o financovaní. Nie je preto žiadnym prekvapením, že v súčasnosti je tento produkt najžiadanejším produktom zo strany našich zákazníkov,“ skonštatoval Šrojta.

Riaditeľka odboru rozvoj a podpora obchodu vo firme VÚB Leasing Ivona Bobkovičová si myslí, že tento produkt má šancu zaujať spotrebiteľov. Klient si môže auto podľa nej obmieňať po troch štyroch rokoch alebo si potom zoberie na to ďalší úver či lízing a poslednú splátku si zasa rozloží na určité obdobie alebo vyplatí z vlastných zdrojov. „Ale na začiatku sa mu pri posudzovaní schopnosti splácať nezapočítava posledná splátka, čo klientovi ponecháva priestor na získanie ďalších finančných prostriedkov napr. na bývanie,“ skonštatovala Bobkovičová.

Dominuje preferencia vlastníctva

Lízing s rozdielnym spôsobom jeho ukončenia bude podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika určite zaujímavá možnosť, ale len pre určitý, nie príliš široký segment spotrebiteľov. „Zatiaľ sa ľudia na tento produkt v praxi neinformujú, keďže znalosť o jeho existencii je len nízka,“ povedal Búlik. Pre väčšinu Slovákov je podľa neho lákavejšia cesta byť vlastníkom auta, ako si ho iba prenajímať. „Často je to dokonca otázkou prestíže. Byť vlastníkom si okolie jednoducho cení viac. Finančná výhodnosť alebo nevýhodnosť tohto riešenia vtedy nie je najdôležitejšie kritérium,“ uviedol Búlik.

Búlik odhaduje, že 10 až 15 % ľudí, ktorí zvažujú kúpu auta a najmä tých, ktorí sú už vysoko zadlžení kvôli hypotéke, môže lízing s alternatívnym koncom uprednostniť kvôli nižším splátkam, za cenu vyššej zostatkovej hodnoty auta. Ľahšie tak splnia limit celkovej zadlženosti vo výške osemnásobku ich ročného príjmu.

Riadenie mesačných výdavkov

Navyše, možnosť platiť nižšie splátky v porovnaní napríklad so spotrebným úverom z banky je lákavá podľa Búlika aj z pohľadu každomesačných výdavkov. Tie majú mnohé rodiny už dnes naozaj vysoké a to najmä kvôli splátkam úverov na bývanie. Finančne gramotnejší z nich navyše kalkulujú s tým, že do budúcnosti môžu spolu s úrokmi v bankách ešte začať stúpať a vtedy budú za nízke splátky za auto naozaj vďační.

Je preto pravdepodobné, že operatívny lízing bude odteraz lákavejší nielen pre podnikateľov ale aj bežných spotrebiteľov. Navyše, najmä bohatší Slováci si už v súčasnosti cielene vyberajú podľa Búlika túto cestu kvôli komfortu a výrazne menšiemu počtu povinností oproti stavu, kedy by automobil vlastnili.

Predpovedajú úspech

Financovanie vozidiel s alternatívnym spôsobom ukončenia vzniklo pred zhruba dvadsiatimi rokmi vo Veľkej Británii. Odtiaľ sa rozšíril prakticky do celého sveta a v súčasnosti je to podľa Šrojtu asi najpoužívanejší finančný produkt v celosvetovom meradle.

„Čo sa týka perspektívy do budúcnosti domnievame sa, že na Slovensku sa produkt postupom času stane rovnako populárnym, ako je to v krajinách predovšetkým západnej Európy,“ poznamenal Šrojta. Keďže podľa neho postupný nárast popularity zaznamenáva uvedený produkt aj v Českej republike, Poľsku a Maďarsku, je viac ako pravdepodobné, že rast popularity produktu nastane aj na Slovensku.