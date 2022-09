Fio banka zmení cenník, pribudne desaťeurový poplatok a úpravou prejde aj výmena bankoviek

Fio banka od 10. októbra zmení svoj cenník poplatkov. Ako ďalej informuje Finančný kompas, zmeny sa budú týkať bezhotovostného a hotovostného platobného styku a platobných kariet poskytovaných k účtu od Fio banky.

Zrušený poplatok za vklad

V rámci bezhotovostného platobného styku banka doplnila do cenníka desaťeurový poplatok, plus poplatky sprostredkujúcich bánk za vyžiadanie neúplných informácií od banky prevodcu. V rámci hotovostného platobného styku poplatok za vklad hotovosti prostredníctvom účtu Fio banky vedeného v inej peňažnej inštitúcii vo výške 0,20 eura banka zrušila.

Vklad do 50 mincí bude zadarmo, aktuálne to je ešte do sto mincí zadarmo. Nad 50 mincí to potom bude poplatok 5 % z objemu, minimálne šesť eur. V súčasnosti sú to ešte 3 % z objemu, minimálne tri eurá. Úpravou cenníka prejde aj výmena bankoviek. Do 20 kusov to bude bez poplatku. Nad 20 kusov klient zaplatí 5 % z objemu, minimálne šesť eur. V súčasnosti je to 3 % z objemu, minimálne tri eurá.

Nové platobné karty

Banka bude mať v ponuke nové debetné platobné karty k účtu Visa. Vydanie prvej karty pre majiteľa účtu a druhej karty pre jednu ďalšiu osobu bez ohľadu na typ karty bude bezplatné.

Vydanie druhej karty a každej ďalšej karty pre rovnakého držiteľa bude za jednorazový poplatok 3,5 eura. Výber kartami Visa z akéhokoľvek bankomatu na Slovensku a aj v zahraničí je zdarma.